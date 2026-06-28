La calle Linares vuelve a llenarse de color para reactivar el turismo paceño

La emblemática calle Linares busca atraer nuevamente la mirada de propios y extraños tras superar más de 50 días de un complejo conflicto. Para lograrlo, este lugar paceño renovó su reconocido ‘techo’ de paraguas coloridos, que nació hace cinco años con apenas 12 piezas.

Una comerciante del lugar recordó los esfuerzos colectivos que dieron vida a este atractivo visual y cultural de la zona. Ella afirmó: “Esta era una iniciativa primeramente de un emprendimiento privado, para que sea más atractivo; después la asociación, un tiempo con ayuda de la alcaldía, después siguió con la iniciativa de todos los vecinos para que se llene de turismo, para que atraiga más y sea más vibrante la zona”.

El impacto en los visitantes y la reactivación

La crisis reciente ahuyentó de forma drástica a los visitantes extranjeros, dejando una racha de pérdidas económicas alarmantes y calles desoladas.

Al respecto, un vendedor detalló: “De 10 turistas que llegaban, han llegado dos o un turista por semana. Muchos se quedaron hasta sin dinero, tuvieron que ir a pedir la ayuda a sus embajadas y varias embajadas también lanzaron el comunicado de que no vinieran a Bolivia por estos problemas que había”.

A pesar de las adversidades, la arteria paceña conserva intacta su esencia característica e invita a la esperanza en la hermosa ciudad del cielo. De hecho, un recién casado que eligió el lugar para su sesión fotográfica concluyó con emoción: “En este día tan especial para nosotros, en nuestro matrimonio, hemos escogido este lugar para tomarnos una sesión de fotos acá, en ese lugar tan bonito que tiene nuestra ciudad. ¡Los esperamos, visiten La Paz!”.

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