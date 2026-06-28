Iglesia advierte que bloqueos volverán si no hay un cambio estructural

Tras la culminación de 53 días de bloqueos que asfixiaron la economía boliviana, persiste el temor generalizado de que estos conflictos sociales puedan resurgir en cualquier momento. Ante este panorama, el arzobispo de La Paz, Monseñor Percy Galván, afirmó que el país padece un problema estructural profundo que pasa por el irrespeto a la Constitución Política del Estado y deficiencias graves en la educación de los ciudadanos.

Para el líder religioso, la fragilidad democrática actual es un reflejo directo de las carencias en el sistema educativo nacional.

"La falta de formación de nuestra gente, por ejemplo, ahora se lo ha visto pero claramente, la falta de formación, porque habiendo participado de un proceso eleccionario a los seis meses quieren sacar al presidente, por favor", cuestionó la autoridad eclesiástica.

La necesidad de reformas profundas

En su análisis, el arzobispo enfatizó que señalar únicamente las consecuencias superficiales no resolverá la inestabilidad recurrente que golpea a la población. "La cosa es seria y si nosotros no cambiamos estos modelos y estas estructuras en el campo de la formación, esto se va a repetir nomás", advirtió respecto al futuro inmediato del país.

Mientras diversos sectores políticos exigen la inmediata aprehensión del expresidente Evo Morales, señalándolo como el principal responsable de la parálisis económica, Galván instó a las autoridades a investigar el trasfondo del conflicto.

El monseñor indicó: "¿Acaso un hombre puede hacer todo lo que se ha hecho? Hay muchas cosas, claro, es parte del problema, pero no es el capo de los capos, porque en primer lugar tenemos que ver de dónde viene la plata. Pues si está el culpable de todo, entonces ¿por qué la justicia no da los pasos que debe dar?".

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