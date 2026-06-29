Santa Cruz: el transporte interdepartamental se ralentiza por la falta de diésel

La escasez de diésel en Santa Cruz comenzó a golpear al transporte interdepartamental, provocando una drástica reducción en la cantidad de buses operativos que salen desde la Terminal Bimodal, de acuerdo a lo que mencionan vendedores de pasajes en la terminal Bimodal. Esta situación mantiene en vilo tanto a las empresas de transporte como a los viajeros, quienes ven cómo la falta de combustible paraliza el ritmo habitual de la región.

"Ahora tenemos que comunicarnos con los conductores para ver si han cargado o no y esperar si llegó diésel al surtidor, porque tenemos buses parados ahí uno o dos días", relató un vendedor de pasajes de la terminal cruceña.

El administrativo lamentó el impacto directo en los usuarios, explicando que "la gente se molesta porque viene temprano y no sabemos a qué hora decirle que vamos a vender; hemos estado suspendiendo uno o dos buses al día".

Además indicó que la incertidumbre comercial se traslada por completo a las estaciones de servicio, donde múltiples flotas permanecen varadas en largas filas a la espera del hidrocarburo.

A este panorama se suma el desgaste humano de los trabajadores, ya que, en palabras del personal de la bimodal, se evidencia "el sacrificio del chofer que, en vez de estar descansando, tiene que estar ahí velando que cargue diésel".

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