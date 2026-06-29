El cuerpo del destacado activista voluntario y exdiputado boliviano, Runy Callaú, será repatriado este lunes 29 de junio desde territorio brasileño para recibir los honores fúnebres en su tierra natal. Su viuda, Mary Luz Farfán, confirmó que el arribo al Aeropuerto Internacional de Viru Viru está programado para las 15:45 horas, permitiendo que el velatorio comience formalmente tres horas después en el salón Las Misiones de la capital cruceña.

Una vida de entrega y una última batalla

Callaú, ampliamente reconocido en el país por su invaluable labor de rescate en áreas protegidas y zonas afectadas por turbiones, falleció el pasado jueves 25 de junio en Brasil, país al que viajó buscando atención médica especializada. Ante la dolorosa pérdida, la familia activó una campaña económica de emergencia que, sumada al respaldo de la Cancillería y de legisladoras como Paola López, viabilizó el complejo traslado internacional.

"Expreso mi más profundo agradecimiento a todas las personas que nos dieron ese apoyo incondicional para enfrentar esta dura batalla", manifestó Farfán a través de un video, reflejando el sentir de una familia golpeada por la tragedia.

Sin embargo, la viuda aclaró que los gastos fúnebres y los trámites de movilización interna en Brasil han generado deudas acumuladas que aún deben ser subsanadas de manera urgente. Para ello, compartió un QR al que la ciudadanía puede aportar con ayuda económica:

El último adiós en La Guardia

Para hacer frente a estos compromisos económicos y completar el pago del camposanto, la familia ha dispuesto un código QR para apelar a la solidaridad del pueblo boliviano. El adiós final y el entierro del respetado rescatista se llevarán a cabo el martes a las 16:00 horas en las instalaciones del Parque Jardín La Guardia.

Mira la programación en Red Uno Play