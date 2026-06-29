Paz llevará al Mercosur la apuesta de Bolivia como eje bioceánico

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, emprenderá en las próximas horas un viaje clave rumbo a Asunción, Paraguay, para participar en la cumbre del Mercosur. Durante este encuentro de alto nivel, el mandatario concentrará sus esfuerzos en promover al país como el eje central del corredor bioceánico y sostendrá reuniones bilaterales estratégicas.

Alianzas con Brasil y Chile

En el marco del evento internacional, el jefe de Estado buscará reunirse directamente con sus homólogos de Brasil y Chile para consolidar la integración comercial de la región.

"Voy a buscarlo a Lula y a Kast y les voy a decir: Bolivia está para hacer negocios, Bolivia está para producir, Bolivia está para el comercio", aseguró Paz.

Antes de su partida, el presidente aprovechó un acto público en Cochabamba para cuestionar severamente las protestas que paralizaron el territorio nacional recientemente.

El mandatario fue enfático al señalar que "Bolivia es el mejor corredor bioceánico para que las economías se junten", al mismo tiempo que lanzó una dura advertencia: "Nunca más bloqueos, porque el bloqueo mata".

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