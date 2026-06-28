Paz promete inversión histórica para la Llajta y plantea a Bolivia como eje bioceánico

En un encendido y emotivo discurso pronunciado en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, el presidente Rodrigo Paz encabezó el acto oficial de entrega del proyecto "Interconexión Jica". Esta obra de infraestructura sanitaria consolidará el acceso a agua potable para más de 106.000 beneficiarios de los distritos 6, 7, 8, 9 y 14, sectores que, según denunció el mandatario, sufrieron el olvido estatal y promesas incumplidas durante más de una década.

Evocando su propia infancia en el departamento —cuando debía bañarse con un bañador debido a la escasez y al abastecimiento mediante cisternas en zonas como El Temporal y .a Av. Blanco Galindo—, Paz aseguró que la llegada del agua representa un acto de "justicia cristiana" que libera a los ciudadanos del control político de la pobreza.

Inyección económica y fin de las ideologías

El jefe de Estado aprovechó el escenario para anunciar un fuerte paquete de inversión pública orientado exclusivamente al desarrollo de la Llajta en su primer año de gestión.

"Este año, entre infraestructura de carreteras, unidades educativas y salud, vamos a empezar Cochabamba con más de 400 millones de bolivianos", precisó el presidente, detallando que Bs 300 millones se destinarán a proyectos viales y otros Bs 100 millones a infraestructura escolar y sanitaria, sumados al valor del proyecto de agua entregado junto al alcalde Manfred Reyes Villa.

Asimismo, Paz reveló un histórico acuerdo de financiamiento internacional que marcará el rumbo macroeconómico del país:

"Hemos cerrado un monto por más de 4.500 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ir invirtiendo año tras año para que la economía se vaya reactivando y ordenando. Por primera vez, Bolivia no va a trabajar bajo ideologías. Bolivia va a trabajar para Bolivia, para construir la patria por encima de si eres de izquierda o de derecha".

Rumbo al Mercosur: El plan del corredor bioceánico

En el plano internacional, el presidente Rodrigo Paz confirmó que este lunes viajará a Asunción, Paraguay, para participar de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur. En la cita internacional mantendrá reuniones bilaterales clave con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast.

Paz relató que ya sostuvo encuentros previos con ambos líderes para consolidar la posición estratégica del país: "Les dije que Bolivia es el gran corredor bioceánico para que Brasil, la séptima potencia del mundo, pueda sacar sus productos hacia el Pacífico, y que el comercio regrese por nuestras rutas. Si el comercio viene por Bolivia, todos vamos a ganar".

"Nunca más bloqueos"

El proyecto geopolítico de integración, no obstante, se vio amenazado por los recientes 50 días de conflictos sociales que paralizaron al país, afectando con mayor dureza a La Paz y El Alto, pero asestando un golpe económico directo a Cochabamba como nodo central de la patria.

El presidente fue tajante al condenar estas medidas de presión: "Nunca más bloqueos porque el bloqueo mata, te deja sin salud, sin combustible, sin oxígeno. Hay gente que se ha muerto en las ambulancias pidiendo por favor pasar para llegar al hospital. Eso no es ser un buen boliviano". En esa línea, apuntó de manera directa contra la dirigencia del trópico: "Ya basta de que uno o dos señores desde el Chapare te quieran cerrar las carreteras y no te permitan desarrollar la patria".

Durante el evento, los asistentes lanzaron consignas afirmando que "ya le va a llegar la cárcel" al expresidente Evo Morales, ante lo cual Rodrigo Paz respondió con una dura crítica de índole moral y vecinal: "Si yo tengo una hija menor en mi casa y él fuera mi vecino, yo no estaría seguro. Queremos gente que respete a la familia, a las leyes y a la institucionalidad".

El mandatario concluyó sentenciando que la sociedad boliviana debe vencer colectivamente al flagelo de la corrupción y la degradación ética heredada de un régimen que durante 20 años gobernó bajo la premisa del "yo le meto no más".

En el cierre de su intervención, el dignatario rindió un especial tributo a todos los hombres y mujeres que impulsaron el proyecto Misicuni a lo largo de la historia, haciendo una mención directa a su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora (conocido como "El Gallo Mayor"), quien a sus 87 años recibió el reconocimiento de su hijo por haber firmado en su gestión el decreto y la ley de prioridad nacional que aseguraron los fondos iniciales para la monumental obra hídrica.

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