Tragedia en Chulumani: minibús cae 50 metros y deja un fallecido y varios heridos

El hecho ocurrió este domingo en el tramo Chimasi–Villa Remedios, donde un minibús que transportaba pasajeros se precipitó aproximadamente 50 metros.
28/06/2026 19:42
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Un accidente de tránsito registrado aproximadamente a las 13:00 de este domingo 28 de junio dejó una persona fallecida y varios heridos en el tramo Chimasi–Villa Remedios, en el municipio de Chulumani.
De acuerdo con reportes preliminares, un minibús de color plomo, que transportaba a varios pasajeros, se precipitó a una profundidad aproximada de 50 metros. Los ocupantes del motorizado retornaban luego de asistir a la feria de Chulumani.
Producto del hecho, una persona perdió la vida. La víctima fue identificada preliminarmente como Miky Deheza, reconocido competidor y figura del deporte yungueño, hecho que causó consternación entre familiares, amigos y vecinos de la región.
Rescate y traslado de heridos
Tras el accidente, pobladores y personas que se encontraban en el sector acudieron rápidamente para auxiliar a los ocupantes del vehículo. Gracias a esa intervención, los heridos fueron rescatados y trasladados al Hospital de Chulumani, donde reciben atención médica y son evaluados por el personal de salud.
El vehículo siniestrado también fue recuperado del lugar del accidente.
Según el reporte preliminar, entre las personas heridas se encuentran:
Se aguarda informe oficial
Hasta el momento, las causas del accidente no fueron establecidas. Se aguarda un informe oficial de las autoridades competentes para conocer las circunstancias en las que el minibús se precipitó en el tramo Chimasi–Villa Remedios.
El hecho enluta al municipio de Chulumani y a la región de los Yungas, donde la muerte de Miky Deheza generó profundo pesar, especialmente entre quienes lo conocían por su trayectoria deportiva.
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