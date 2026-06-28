“Mis compañeras me salvaron”: lo que dijo Tatiana Marset desde Palmasola

Tatiana Marset Alba, la ciudadana uruguaya de 22 años que cumple detención preventiva en el centro de rehabilitación de Palmasola, rompió el silencio a través de un video difundido este domingo en redes sociales. Con duras acusaciones contra el sistema penitenciario, la interna denunció presunta negligencia y una falta de asistencia médica adecuada dentro del penal, al mismo tiempo que defendió su inocencia en territorio nacional.

"Yo no he cometido ningún delito en Bolivia, ¡solo cargo con el apellido Marset!", manifestó de forma tajante en el material audiovisual, cuya fecha exacta de grabación aún se desconoce, intentando desmarcarse de las investigaciones que la vinculan con la organización criminal que presuntamente lideraba su hermano, Sebastián Marset, actualmente detenido en Estados Unidos.

Denuncia un grave cuadro de descompensación

En su declaración, Marset relató un crítico episodio de salud que sufrió al interior de su celda semanas atrás, ocasión en la que asegura haber quedado completamente desamparada por el personal de Régimen Penitenciario y la Policía Boliviana.

"Hace dos fines de semanas atrás, yo tuve un desmayo en mi cuarto y ¿dónde estaba la directora de régimen? Como la vi hoy en la clínica, preocupada por mi salud; yo no la vi cuando me desmayé. ¿Dónde estaban los médicos? ¿Dónde estaban los policías?", cuestionó la interna.

Según su testimonio, su presión arterial descendió drásticamente a cuatro y sufrió una severa baja de azúcar. "Llegaron cuando yo ya tenía mis signos vitales, después de que mi compañera de cuarto y todas las que estaban conmigo me levantaron el azúcar. Los médicos llegaron solo para hacer el informe de que yo ya estaba bien, cuando mis signos vitales se habían estabilizado", reclamó, visiblemente afectada, añadiendo que siente dolores constantes y que el personal de salud del penal no está cooperando con su situación.

Traslado de emergencia bajo fuerte resguardo policial

Estas declaraciones se dan a conocer apenas un día después de que, la mañana de este sábado, se ejecutara un amplio dispositivo de seguridad para trasladar a Tatiana Marset desde Palmasola hasta una clínica privada en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra.

La uruguaya fue evacuada con el fin de someterse a tomografías, ecografías y diversos exámenes especializados debido a agudas complicaciones de salud relacionadas con un cuadro hepático y un problema renal. De acuerdo con lo explicado por su equipo de defensa legal, la interna no busca privilegios, sino que simplemente "pide e implora que la dejen atender con un médico que le pueda dar un buen tratamiento".

El traslado médico se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida el pasado miércoles 24 de junio por un juez de la Villa Primero de Mayo. No obstante, el mandato legal sufrió un retraso de tres días, siendo ejecutado recién el sábado por los efectivos policiales encargados de su custodia.

Actualmente, las autoridades judiciales y de Régimen Penitenciario evalúan los informes médicos emitidos por la clínica privada para determinar si Tatiana Marset debe permanecer internada o si será retornada a su celda en Palmasola, en medio de la polémica desatada por sus recientes declaraciones.

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