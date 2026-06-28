Fuerza antidroga secuestra 65 paquetes de marihuana en Puerto Quijarro

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico secuestró al menos 65 paquetes de marihuana durante un operativo de control e interdicción realizado en el municipio de Puerto Quijarro, departamento de Santa Cruz.

El procedimiento se ejecutó en el puesto de control migratorio de la localidad de Arroyo Concepción, una zona fronteriza con Brasil considerada estratégica para las tareas de vigilancia antidroga.

De acuerdo con el reporte institucional, efectivos de la Felcn interceptaron un vehículo que presentaba indicios de actividad sospechosa.

Hallan paquetes dentro del motorizado

Durante la requisa del motorizado, los agentes encontraron varios paquetes que contenían una hierba verduzca.

La sustancia fue sometida a la prueba de campo correspondiente y dio resultado positivo para marihuana.

“Durante la requisa del motorizado, se encontraron varios paquetes que contenían una hierba verduzca. Tras la realización de las pruebas de campo, la sustancia dio resultado positivo para marihuana”, informó la institución antidroga.

Un aprehendido y vehículo secuestrado

Como resultado de la intervención, la Felcn procedió a la aprehensión del conductor del vehículo.

Además, el motorizado fue secuestrado conforme a procedimiento y puesto a disposición de las instancias correspondientes.

El caso fue remitido al Ministerio Público para continuar con las investigaciones y establecer el origen, destino y posibles vínculos del cargamento secuestrado.

Control en zona fronteriza

Puerto Quijarro, por su ubicación en la frontera con Brasil, es uno de los puntos donde las fuerzas antidroga intensifican controles preventivos y operativos de interdicción.

Las autoridades indicaron que estos procedimientos buscan frenar el traslado de sustancias controladas y golpear a las redes dedicadas al narcotráfico.

La Felcn anunció que continuará con los controles en rutas, pasos fronterizos y puntos estratégicos del departamento de Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play