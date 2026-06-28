Rodrigo Paz sobre Evo Morales: “Yo no estaría seguro si fuera mi vecino”

El presidente Rodrigo Paz lanzó este domingo una de sus críticas más duras contra el expresidente Evo Morales durante un acto público realizado en Cochabamba.

Mientras los asistentes coreaban consignas pidiendo la detención del exmandatario, Paz respondió que la cárcel “ya va a llegar”, en alusión al proceso judicial que enfrenta Morales por presunta trata de personas.

“Ya va a llegar la cárcel”, afirmó el mandatario ante la multitud.

“Yo no estaría seguro si fuera mi vecino”

En su intervención, Paz también hizo una dura referencia al caso que involucra al expresidente y aseguró que no se sentiría tranquilo si Morales viviera cerca de su familia.

“Si yo tengo una hija menor en mi casa y él fuera mi vecino, yo no estaría seguro. Yo no estaría seguro porque eso es lo que no queremos”, manifestó.

El mandatario sostuvo que Bolivia necesita personas y autoridades que respeten a la familia, a los niños, a las leyes y a la institucionalidad democrática.

“Queremos gente que respete a la familia, que respete a nuestros hijos, que respete a las leyes, que respete a la institucionalidad”, agregó.

Paz también apuntó contra la dirigencia del trópico de Cochabamba, a la que acusó de frenar el desarrollo del país mediante bloqueos de carreteras.

“Ya basta de que uno o dos señores desde el Chapare te quieran cerrar las carreteras y no te permitan desarrollar la patria”, cuestionó.

El presidente afirmó que Bolivia no puede seguir sometida a cierres de rutas que afectan la salud, el abastecimiento, el transporte y la economía de miles de familias.

En ese sentido, recordó los efectos de los recientes conflictos sociales y aseguró que los bloqueos impidieron el paso de ambulancias, el traslado de combustibles, alimentos, gas y productos básicos.

“¿Qué clase de boliviano le puede hacer daño a otro boliviano queriendo que se muera ante la falta de una ambulancia que no permiten que cruce?”, cuestionó.

Evo Morales continúa en el Trópico de Cochabamba, donde mantiene respaldo de sectores afines, mientras enfrenta un proceso judicial por presunta trata de personas.

El Gobierno ha reiterado que las decisiones judiciales deben cumplirse y que el expresidente debe responder ante la justicia.

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