Captan fatal accidente en El Alto: chofer huía tras un choque y murió al impactar contra un poste

Un impactante y fatal accidente de tránsito quedó registrado por cámaras de seguridad en la ciudad de El Alto. El conductor de una vagoneta perdió la vida de manera instantánea tras estrellar su motorizado a altísima velocidad contra un poste de alumbrado público en la avenida Arica, ubicada en la zona de Rosas Pampa. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el fallecido conducía bajo los efectos del alcohol y se encontraba protagonizando una fuga.

Las imágenes de vigilancia muestran el momento exacto en que el vehículo circula con un evidente exceso de velocidad, a las 19:38, y, fuera de control, impacta de lleno contra la estructura de concreto. La violencia del choque generó un inmediato estallido de chispas, humo y un apagón instantáneo en todo el sector, alarmando a los vecinos de la zona.

Persecución y fuga previa

Las indagaciones iniciales de la Policía Boliviana, reforzadas por el testimonio de los vivientes del lugar, revelaron que el chofer y sus acompañantes escapaban tras haber provocado otro hecho de tránsito minutos antes en una calle superior.

"Más arriba a otra movilidad había chocado, había una persecución. También le estaba persiguiendo la otra movilidad por escaparse; se ha estrellado al poste y, apenas se estrelló, atrás apareció la otra vagoneta y directo se ha pasado", relató un vecino que presenció la secuencia.

Conductor atrapado y abandono de las víctimas

Tras el impacto, los residentes de Rosas Pampa salieron de sus viviendas para auxiliar a los ocupantes. En el interior del coche siniestrado se encontraban cuatro personas con un fuerte hálito alcohólico. Sin embargo, en un acto de total indolencia, los tres pasajeros —quienes presentaban visibles síntomas de ebriedad pero resultaron ilesos— aprovecharon la confusión para darse a la fuga con rumbo desconocido, abandonando al chofer agonizante.

Debido a que el frente del vehículo quedó completamente destruido, los vecinos tuvieron que realizar esfuerzos sobrehumanos para liberar al conductor, quien se encontraba atrapado entre los fierros retorcidos. Pese a lograr extraerlo, el hombre ya no presentaba signos vitales. Los testigos lamentaron que los efectivos policiales demoraran aproximadamente una hora en arribar a la escena del siniestro.

Destrucción y corte de energía

El accidente dejó severos daños materiales, no solo en el motorizado que terminó como chatarra, sino también en el servicio público. El poste de luz quedó al borde del colapso, interrumpiendo el suministro eléctrico en la zona desde tempranas horas de la noche.

"Entre cuatro habían estado, mareados estaban. No había ni luz hasta las 11 o 12 de la noche, recién llegaron los de la empresa de luz a reparar el poste", manifestó otra vecina afectada. La División de Accidentes de Tránsito de El Alto ya inició las investigaciones correspondientes y busca dar con el paradero de los tres acompañantes prófugos para que presten su declaración informativa sobre este trágico suceso.

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