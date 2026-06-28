Inseguridad en Cochabamba: denuncian uso de cajeros automáticos para consumir sustancias

Una ola de indignación y preocupación se desató entre los habitantes de Cochabamba tras denunciarse un problema recurrente en pleno centro de la ciudad: el uso de los cajeros automáticos como refugios para el consumo de sustancias controladas.

La alerta social se disparó tras la rápida viralización de un video en las redes sociales. En las imágenes se observa con claridad a un hombre en situación de calle instalado en el interior de una cabina de seguridad bancaria, utilizando el espacio cerrado para fumar drogas, transformando un área destinada al servicio público y financiero en un foco de insalubridad e inseguridad para los usuarios.

De refugio contra el frío a zonas de riesgo

Según reportes de los vecinos de la zona central, es habitual que muchas personas que duermen en las calles busquen el interior de los cajeros automáticos durante las noches y madrugadas para protegerse de las bajas temperaturas de la temporada. Sin embargo, la ciudadanía lamenta que algunos individuos distorsionen este espacio, poniendo en riesgo a quienes necesitan realizar transacciones bancarias, especialmente a altas horas de la noche.

Los usuarios de las entidades financieras han manifestado su temor, señalando que ingresar a retirar dinero se ha vuelto peligroso debido a la posibilidad de encontrarse con personas bajo los efectos de estupefacientes en un lugar tan reducido.

Policía insta a formalizar las denuncias

Ante la difusión del video y el malestar generalizado, la Policía Boliviana se pronunció al respecto y solicitó la colaboración activa de la población para frenar esta situación.

Las autoridades instaron a los ciudadanos a que, de presenciar un hecho similar o cualquier situación de riesgo dentro de estas cabinas de autoservicio, formalicen la denuncia de manera inmediata acudiendo a la estación policial más cercana o comunicándose directamente con las líneas de emergencia. Con esto, afirmaron, se busca garantizar una intervención oportuna que devuelva la seguridad y el propósito original a estos espacios públicos.

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