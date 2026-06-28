Diésel desviado para minería ilegal: intervienen garaje y secuestran tres cisternas en Cotoca

En un operativo de alto impacto ejecutado en el municipio cruceño de Cotoca, la Policía Boliviana y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) lograron desarticular una organización criminal dedicada al almacenaje, transporte y comercialización ilegal de carburantes. La red fue sorprendida in fraganti mientras realizaba el "trasvase" de un cargamento de 24.000 litros de diésel que había sido desviado de su ruta oficial.

La información fue brindada la mañana de este domingo por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, junto a representantes de la ANH, quienes detallaron el modus operandi de los implicados.

Sorprendidos en pleno "trasvase"

De acuerdo con el reporte oficial, el seguimiento electrónico y de campo se activó tras una alerta emitida por la ANH. Una cisterna de color verde salió de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la carga asignada a la estación de servicio Virgen de Cotoca. Sin embargo, en lugar de descargar el producto en el surtidor, el conductor continuó de largo e ingresó a un garaje continuo de propiedad privada.

En ese inmueble, los operarios procedieron a transferir el diésel de la cisterna verde a un segundo camión cisterna de color blanco. Según las declaraciones iniciales obtenidas por los investigadores, este combustible tenía como destino final el norte del departamento de La Paz para abastecer actividades de la minería ilegal.

“Existen organizaciones criminales detrás de esto, porque el mismo acto de desviar combustible que es para actividades productivas y comerciales, a otro tipo de actividades —que puede ser de minería o de narcotráfico— son acciones relacionadas con clanes delictivos que están operando”, alertó el ministro Oviedo durante la presentación del caso.

Tres cisternas secuestradas y prófugos

Durante la intervención, las fuerzas del orden procedieron al secuestro de tres vehículos de alto tonelaje: la cisterna verde (que transportaba el diésel original), la cisterna blanca (donde se realizaba la carga ilegal) y una tercera cisterna de color amarillo que se encontraba vacía, presuntamente esperando la llegada de otros camiones despachados desde la refinería para repetir la operación ilícita.

Respecto a los involucrados, el ministro de Gobierno confirmó la aprehensión del chofer de la cisterna verde y de la administradora de la estación de servicio Virgen de Cotoca. No obstante, dos conductores de los otros motorizados lograron darse a la fuga aprovechando la confusión inicial. Asimismo, se activó la búsqueda del propietario del surtidor, quien según informes de inteligencia se encontraría en la ciudad de La Paz.

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