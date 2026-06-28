La mañana de este domingo se registró un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de El Torno, específicamente en la bajada de la zona de Limoncito, en el departamento de Santa Cruz.

El hecho involucró inicialmente a una camioneta que transportaba plantas como carga, la cual perdió el control e impactó violentamente contra el costado del camino. Segundos después, un vehículo particular de color rojo que circulaba por la misma ruta no logró frenar a tiempo, estrellándose de lleno contra la parte trasera de la camioneta.

A raíz del fuerte impacto por alcance, el automóvil rojo quedó con la parte delantera completamente destruida. De acuerdo con el relato de los testigos que presenciaron el hecho, la magnitud de la colisión provocó que los ocupantes del motorizado menor quedaran atrapados entre los fierros retorcidos de la cabina.

Ante la gravedad del reporte, equipos de emergencia y rescate se movilizaron de manera inmediata hasta la bajada del puente en Limoncito para socorrer a las víctimas y liberar a los afectados.

Efectivos de la Policía Boliviana ya se encuentran en el lugar del siniestro para asegurar la zona, regular el tráfico vehicular y dar inicio a los peritajes correspondientes. Las primeras hipótesis apuntan a que el exceso de velocidad en una zona de pendiente pronunciada habría sido la causa principal de este lamentable hecho.

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