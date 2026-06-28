Tragedia en El Alto: chofer de servicio público muere tras chocar contra un poste

Una trágica noche de sábado se vivió en la ciudad de El Alto luego de que el conductor de una vagoneta de servicio público perdiera la vida tras estrellar su motorizado contra un poste de alumbrado público. El fuerte impacto ocurrió cerca de las 20:00 en las inmediaciones del puente Bolivia, ubicado en la zona Rosas Pampa.

De acuerdo con los informes preliminares de la Policía Boliviana, se presume que la causa principal del siniestro fue el exceso de velocidad. A raíz de la violencia del choque, el chofer del transporte público falleció de manera instantánea, mientras que los demás ocupantes del vehículo resultaron milagrosamente ilesos, según informa el portal Bolivia TV.

Denuncian presunto estado de ebriedad y choques previos

Vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho brindaron testimonios alarmantes a las autoridades. Según los testigos, en el interior de la vagoneta viajaban cuatro personas quienes, presuntamente, se encontraban en evidente estado de ebriedad.

Conductor de servicio público muere tras chocar contra un poste. Foto: Bolivia TV.

Asimismo, relataron que antes de terminar estrellándose contra el poste de energía eléctrica, el motorizado ya venía provocando desmanes en su trayecto, puesto que habría colisionado previamente con otros vehículos en la zona e incluso habría atropellado a un can en su recorrido descontrolado.

Investigaciones en curso

Efectivos de la División de Accidentes de Tránsito se trasladaron hasta el lugar del siniestro para realizar el levantamiento legal del cadáver y recabar los elementos necesarios para la investigación. Se espera el informe del examen de alcoholemia legal practicado al cuerpo del fallecido para confirmar o descartar si conducía bajo el influjo del alcohol, así como determinar las responsabilidades de este lamentable suceso que conmocionó a los vecinos de Rosas Pampa.

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