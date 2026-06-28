Un gol de Eustáquio mete a Canadá en los octavos del Mundial

Por la llave 3 de la Copa Mundial de la FIFA, Canadá venció a Sudáfrica con un marcador 1-0. Con goles de Stephen Eustáquio (46' 2T), el seleccionado de Canadá fue superior en el estadio Los Ángeles.

Stephen Eustáquio tuvo una gran actuación. El volante de Canadá anotó 1 gol, realizó 50 pases correctos y se animó a patear 2 veces.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Tani Oluwaseyi. El atacante de Canadá brilló patear 5 veces y dar 11 pases correctos.

El delantero Jonathan David de Canadá tiró un caño y filtró la pelota entre las piernas del volante Sphephelo Sithole de Sudáfrica a los 31 minutos de la primera etapa.

El DT de Sudáfrica, Hugo Broos, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Ronwen Williams en el arco; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi y Aubrey Modiba en la línea defensiva; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng y Oswin Appollis en el medio; y Evidence Makgopa en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Jesse Marsch salió con una disposición táctica 4-4-2 con Maxime Crépeau bajo los tres palos; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius y Richie Laryea en defensa; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustáquio y Liam Millar en la mitad de cancha; y Jonathan David y Tani Oluwaseyi en la delantera.

João da Silva Pinheiro fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Canadá mantiene sus aspiraciones intactas en el camino del Mundial y pasa a Octavos de Final del Mundial.

Cambios en Sudáfrica

45' 2T - Salió Relebohile Mofokeng por Thalente Mbatha

85' 2T - Salieron Evidence Makgopa por Iqraam Rayners y Thapelo Maseko por Tshepang Moremi

Cambios en Canadá

58' 2T - Salieron Nathan Saliba por Niko Sigur y Moise Bombito por Luc De Fougerolles

69' 2T - Salieron Tani Oluwaseyi por Promise David y Liam Millar por Jacob Shaffelburg

74' 2T - Salió Tajon Buchanan por Alphonso Davies

Amonestados en Canadá:

9' 2T Nathan Saliba (Conducta antideportiva) y 21' 2T Niko Sigur (Conducta antideportiva)

El seleccionado africano, que llegaba a la competencia con un perfil discreto, protagonizó una de las sorpresas de la fase de grupos al alcanzar los cuatro puntos y conseguir una clasificación histórica a los dieciseisavos de final. En sus tres participaciones mundialistas anteriores, nunca había logrado superar esta instancia.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

El conjunto africano afrontó la última fecha en el fondo de la tabla con apenas una unidad y la obligación de ganar para seguir con vida. Finalmente, los dirigidos por Hugo Broos dieron el golpe al vencer por 1-0 a Corea del Sur en Monterrey gracias a un gol de Maseko.

Canadá, por su parte, avanzó a los dieciseisavos de final gracias a su amplia diferencia de goles (+5). El conjunto norteamericano, uno de los anfitriones del torneo, sumó cuatro puntos y aseguró el segundo puesto del Grupo B para alcanzar por primera vez la fase eliminatoria.

Su recorrido tuvo momentos muy diferentes. Debutó con un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina, pero reaccionó de manera contundente en la segunda jornada con una goleada por 6-0 sobre Qatar.

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