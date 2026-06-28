Luna de Fresa en Bolivia: cuándo y a qué hora mirar al cielo

La Luna volverá a robarse las miradas esta semana con la llegada de la llamada “Luna de Fresa”, uno de los fenómenos astronómicos más esperados de junio. En Bolivia, el espectáculo podrá apreciarse desde la noche del domingo 28, cuando el satélite natural ya lucirá casi completamente iluminado.

Sin embargo, el momento exacto de Luna llena llegará el lunes 29 de junio a las 19:56, hora boliviana. Será entonces cuando la Luna de Fresa alcance su punto máximo y se convierta en la gran protagonista del cielo nocturno.

Cuándo verla en Bolivia

Aunque su fase plena será el lunes por la noche, la Luna podrá observarse con gran brillo desde el domingo y también durante la noche posterior. Para disfrutar mejor del fenómeno, se recomienda mirar hacia el cielo poco después del atardecer, cuando la Luna comience a elevarse sobre el horizonte.

En ese momento, puede adquirir tonalidades anaranjadas, doradas o rojizas. Esto no significa que la Luna cambie realmente de color, sino que se trata de un efecto óptico provocado por la atmósfera terrestre, similar a lo que ocurre con el Sol durante el amanecer o el atardecer.

Por qué se llama Luna de Fresa

El nombre “Luna de Fresa” proviene de tradiciones de pueblos nativos de Norteamérica, especialmente de comunidades algonquinas, que utilizaban las fases lunares para marcar los cambios de estación y las actividades agrícolas.

La Luna llena de junio coincidía con la temporada de cosecha de frutillas silvestres, por eso comenzó a conocerse como Luna de Fresa. A pesar de su nombre, no necesariamente se verá rosada.

Cómo observarla mejor

Para vivir mejor este fenómeno desde Bolivia, lo ideal es buscar un lugar con cielo despejado y poca contaminación lumínica. Las zonas alejadas del centro urbano, miradores, áreas abiertas o lugares altos pueden ofrecer una mejor vista.

También se recomienda observarla minutos después del atardecer, cuando la Luna esté cerca del horizonte y su apariencia sea más impactante. Quienes tengan binoculares podrán apreciar con mayor detalle los cráteres, sombras y relieves de la superficie lunar.

La Luna de Fresa no solo marcará el cierre de junio con un cielo especial, también será una oportunidad perfecta para levantar la mirada, tomar fotografías y disfrutar de uno de los espectáculos naturales más simples y hermosos del calendario astronómico.

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