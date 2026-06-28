El niño vidente que predijo los sismos en Venezuela lanza una advertencia sobre el Mundial

Jesús López, el joven creador de contenido apodado en TikTok como 'El servidor', encendió las alarmas en las redes sociales en un momento de máxima atención global. Justo ahora, cuando acaba de concluir la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, cobró fuerza un video suyo titulado “La llegada del Leviatán”.

El menor ganó notoriedad global luego de que se viralizara una predicción realizada un mes y medio antes sobre los devastadores terremotos gemelos que azotaron a Venezuela —y que hasta el momento dejan un saldo trágico de más de 1,400 muertos, miles de desaparecidos y millones de damnificados—. Ahora, con los ojos del mundo puestos en las canchas norteamericanas, sus visiones enfocan directamente al desarrollo de la cita mundialista.

López asegura que los mensajes le son transmitidos por vía espiritual para que la comunidad eclesiástica y el público general estén prevenidos ante futuros acontecimientos globales.

“El mundial será el sesgo de la historia para una macropandemia llamada norovirus y matará a mucha gente como la peste negra”, afirmó de manera tajante el joven vidente durante su transmisión.

El "cronograma" de la profecía

De acuerdo con el testimonio compartido por 'El servidor' el pasado sábado 30 de mayo, los eventos vinculados a esta alerta sanitaria seguirían las siguientes etapas a partir de la justa deportiva:

Inicio de contagios: Según sus declaraciones, el contagio masivo comenzaría a gestarse de forma inmediata en el marco del torneo.

Pico de la crisis: El impacto principal y el desarrollo crítico de este suceso sanitario estarían previstos para el próximo año 2027, específicamente entre los meses de mediados de enero y abril.

Conexiones apocalípticas y otras advertencias

Además del aspecto de salud, el video del joven toca temáticas complejas de carácter teológico y apocalíptico. Entre ellas, afirmó que figuras y corporaciones de alto perfil público estarían ligadas a conceptos bíblicos del fin del mundo, y advirtió que una entidad denominada "Leviatán" destruiría "Babilonia", territorio que según su interpretación representa a la ciudad de Nueva York (una de las sedes clave del campeonato).

Al cierre de su mensaje, Jesús López instó a sus seguidores a tomar sus palabras como una advertencia con el fin de "ser una luz y un canal de bendición", solicitando además que el contenido sea traducido a múltiples idiomas para maximizar su alcance en pleno furor mundialista.

Vea el video:

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