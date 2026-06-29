Primer día del dólar flexible: esta es la cotización oficial y la del mercado paralelo

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este lunes 29 de junio un Tipo de Cambio Oficial de Bs 9,73, el primero bajo el nuevo régimen de tipo de cambio flexible que entró en vigencia desde esta jornada y reemplaza al esquema de cotización fija.

En contraste, el mercado paralelo registró una cotización distinta. Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se ubica en Bs 9,60 para la compra y Bs 9,89 para la venta. En la jornada anterior, la misma plataforma reportó una cotización de Bs 9,91 para la compra y Bs 9,89 para la venta.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones siguen siendo utilizadas como referencia por distintos actores económicos. Entretanto, el nuevo Tipo de Cambio Oficial será publicado diariamente por el BCB conforme al régimen de tipo de cambio flexible.

Con la implementación del nuevo esquema cambiario, el Gobierno busca unificar la referencia del dólar en el mercado y reducir las distorsiones que existían entre la cotización oficial y las operaciones realizadas fuera del sistema financiero.

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