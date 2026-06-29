La Paz perdió más de $us 530 millones por los bloqueos, revela Bascopé

Los más de 50 días de bloqueos que asfixiaron las carreteras del país dejaron una profunda herida económica, siendo el departamento de La Paz el territorio más castigado por las movilizaciones, de acuerdo a lo que indican las autoridades. Ante este adverso panorama, las autoridades gubernamentales ya se encuentran diseñando un paquete normativo de urgencia con el objetivo de sostener y levantar al golpeado sector productivo nacional.

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, detalló el impacto financiero real y precisó que la afectación en la sede de gobierno asciende a una cifra alarmante.

"Se estima que son más de 530 millones de dólares en La Paz; el impacto de las pérdidas económicas a nivel nacional se va de 2.000 a 2.500 millones", puntualizó la autoridad laboral al explicar el reto que viene.

Estrategia de reactivación

Para superar la crisis, el Ejecutivo apuesta por una rigurosa política de austeridad en el gasto público combinada con la búsqueda de nuevas inversiones que respeten el marco constitucional. Asimismo, la implementación de un tipo de cambio flexible se perfila como la herramienta clave para incentivar el ingreso de dólares al mercado local y debilitar el contrabando que daña a la industria.

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