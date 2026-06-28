Nuevo tipo de cambio: Aduana anuncia cuándo comenzará a aplicarlo

La Aduana Nacional informó que, a partir del sábado 4 de julio, aplicará el nuevo tipo de cambio oficial del dólar para las operaciones de comercio exterior, en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 245 del 26 de junio de 2026, que establece el régimen cambiario flexible.

La institución precisó que las declaraciones de mercancías aceptadas hasta el viernes 3 de julio continuarán utilizando el tipo de cambio de Bs 6,96 por dólar para el cálculo de la base imponible. Sin embargo, desde el 4 de julio se aplicará el tipo de cambio oficial vigente determinado por el Banco Central de Bolivia (BCB).

A través de un comunicado, la Aduana recordó que el Artículo 20 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado mediante el Decreto Supremo 25870, establece que los valores expresados en moneda extranjera deben convertirse a moneda nacional utilizando el tipo de cambio oficial del BCB vigente al último día hábil de la semana anterior a la aceptación de la declaración de mercancías.

En ese sentido, la entidad explicó que las declaraciones aceptadas desde el sábado 4 de julio utilizarán el tipo de cambio oficial que el Banco Central mantenga vigente al cierre de la semana anterior, conforme a la normativa aduanera.

El Banco Central de Bolivia fijó el nuevo tipo de cambio oficial en Bs 9,73 por dólar estadounidense, cotización que entrará en vigencia desde el lunes 29 de junio como parte de la implementación del nuevo régimen cambiario flexible aprobado por el Gobierno.

La nueva política cambiaria fue establecida mediante la Resolución Ministerial N° 245, que delega al Banco Central la ejecución de la transición hacia el nuevo esquema de tipo de cambio oficial.

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