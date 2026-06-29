Bolivia estrena tipo de cambio flexible con nueva cotización oficial desde este lunes

Bolivia ingresará desde este lunes 29 de junio a una nueva etapa cambiaria. El Banco Central de Bolivia fijó en Bs 9,73 la cotización oficial inicial del dólar estadounidense, en el marco del nuevo régimen de tipo de cambio flexible.

El dato fue publicado por el BCB en su página web oficial, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitiera la Resolución Ministerial N.º 245, norma que deja sin efecto el régimen de tipo de cambio fijo que se mantuvo vigente en el país durante más de 15 años.

Imagen: BCB.

El dólar se actualizará todos los días

De acuerdo con el Reglamento de Operaciones publicado por el Banco Central de Bolivia, el Tipo de Cambio Oficial del dólar será actualizado diariamente a partir de las 20:00 y difundido mediante los canales oficiales de la entidad.

La nueva cotización se calculará con base en el promedio ponderado de las operaciones de compra de dólares realizadas por los bancos múltiples, bancos PyME y el banco público con sus clientes.

“El tránsito al nuevo régimen cambiario flexible será ejecutado por el BCB, teniendo como base el reconocimiento de la oferta y demanda diaria de divisas en el sistema financiero”, señala la Resolución Ministerial N.º 245.

Un cambio histórico para la economía boliviana

Con esta medida, el Gobierno deja atrás una política de cotización fija del dólar y abre paso a un esquema en el que el valor oficial de la divisa podrá ajustarse según el comportamiento del mercado financiero.

El objetivo de las autoridades es ordenar el acceso a dólares, reducir distorsiones, transparentar la disponibilidad de divisas e impulsar las operaciones vinculadas al comercio exterior.

La cotización inicial de Bs 9,73 funcionará como el nuevo parámetro oficial para las transacciones en dólares desde este lunes, marcando el inicio de una etapa económica observada con expectativa por bancos, empresas, importadores, exportadores y ciudadanos.

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