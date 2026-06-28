Gobierno alista medidas de apoyo financiero tras liberar el tipo de cambio

Después de 53 días de bloqueos que golpearon duramente a la economía boliviana, el Gobierno anunció que prepara un paquete de medidas de apoyo financiero para impulsar la recuperación del país. El plan será presentado en los próximos días y acompañará el nuevo régimen cambiario flexible, que deja atrás casi 15 años de tipo de cambio fijo.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que las nuevas disposiciones estarán orientadas a recuperar el capital de trabajo de los sectores afectados, facilitar trámites, reducir trabas administrativas y apoyar a las familias emprendedoras que sufrieron pérdidas durante la paralización.

“Vienen medidas de apoyo financiero. Las vamos a trabajar y las vamos a presentar junto al presidente Rodrigo Paz en los próximos días”, explicó la autoridad.

Según Espinoza, el objetivo es que la economía vuelva a moverse desde dos frentes: la oferta, mediante apoyo a los negocios y sectores productivos; y la demanda, a través de acciones que fortalezcan el consumo de las familias.

Apoyo para reactivar la economía

El ministro señaló que el paquete de medidas complementará la Ley de Alivio Tributario y el decreto de reprogramación y refinanciamiento de créditos, instrumentos que forman parte de la estrategia económica del Gobierno para enfrentar los efectos de la crisis.

“Distintas medidas van a estar destinadas a la recuperación del capital de trabajo que se ha perdido durante estas últimas semanas”, sostuvo.

Espinoza añadió que también se buscará mejorar el entorno de negocios mediante la eliminación de trabas estatales, la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites.

“Estas medidas se van a presentar junto al Presidente. Nosotros estamos terminando de prepararlas”, reiteró.

Nuevo régimen cambiario

El anuncio llega después de que el Gobierno dispusiera un régimen cambiario flexible, basado en la oferta y demanda de divisas. Con esta decisión, Bolivia deja atrás casi 15 años de tipo de cambio fijo.

El Banco Central de Bolivia estableció un tipo de cambio oficial de Bs 9,73, que entrará en vigencia este lunes 29 de junio.

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