Cainco sobre dólar flexible: "El desafío es gestionar la transición con reglas claras"

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) se pronunció sobre la entrada en vigencia del nuevo tipo de cambio oficial flexible y aseguró que la medida no representa un cambio en la realidad del mercado, sino la formalización de una situación que ya se venía desarrollando.

"La nueva medida cambiaria no crea una realidad nueva; formaliza una realidad que el mercado ya venía viviendo", escribió el representante empresarial.

En su publicación, señaló que el principal reto será administrar el nuevo escenario económico mediante políticas que otorguen previsibilidad a los distintos actores.

"Ahora el desafío es gestionar la transición con reglas claras, seguridad jurídica y disciplina fiscal", afirmó.

Asimismo, indicó que el sector privado deberá adaptarse a las nuevas condiciones económicas mediante ajustes en distintos ámbitos de su actividad.

"Las empresas deberán ajustar precios, contratos y modelos financieros, pero la confianza y la certidumbre serán las que definan el éxito de esta nueva etapa", expresó.

Finalmente, sostuvo que el desempeño del nuevo esquema cambiario dependerá de las políticas económicas que acompañen su implementación. "La estabilidad no depende solo del tipo de cambio, sino de la calidad de las políticas que lo acompañan", concluyó.

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