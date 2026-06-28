¿Volverán los bancos a vender dólares y recibir remesas? Esto dijo el ministro de Economía

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, se refirió a los cambios que traerá el nuevo régimen cambiario para las operaciones con dólares en el sistema financiero y el envío de remesas.
27/06/2026 21:59
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El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que, con la implementación del nuevo tipo de cambio flexible, el sistema financiero retomará las operaciones habituales con dólares, permitiendo nuevamente la compra y venta de divisas, además de la recepción de depósitos en moneda extranjera.
"No solamente eso, los bancos ya desde el día lunes vuelven a las operaciones normales a las que conocíamos nosotros antes. No solamente pueden vender dólares, sino también van a poder volver a captar dólares, van a poder volver a recibir depósitos en dólares, volverlos a devolver sin ningún problema", afirmó la autoridad.
Espinoza explicó que la medida también permitirá normalizar el envío y recepción de remesas a través del sistema financiero, una alternativa que, según indicó, había perdido competitividad debido a la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.
"Las remesas que recibían los trabajadores, que recibían las familias bolivianas por parte de sus trabajadores que viven en el exterior, también podrán volver a ser intermediadas a través del sistema financiero", sostuvo.
El ministro señaló que, al existir un único tipo de cambio oficial, las entidades financieras volverán a ofrecer estos servicios con normalidad.
De acuerdo con el ministro, estas medidas forman parte de la transición hacia el nuevo régimen cambiario flexible y buscan facilitar las operaciones financieras tanto para las familias como para el sector productivo.
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