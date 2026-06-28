¿Volverán los bancos a vender dólares y recibir remesas? Esto dijo el ministro de Economía

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que, con la implementación del nuevo tipo de cambio flexible, el sistema financiero retomará las operaciones habituales con dólares, permitiendo nuevamente la compra y venta de divisas, además de la recepción de depósitos en moneda extranjera.

"No solamente eso, los bancos ya desde el día lunes vuelven a las operaciones normales a las que conocíamos nosotros antes. No solamente pueden vender dólares, sino también van a poder volver a captar dólares, van a poder volver a recibir depósitos en dólares, volverlos a devolver sin ningún problema", afirmó la autoridad.

Espinoza explicó que la medida también permitirá normalizar el envío y recepción de remesas a través del sistema financiero, una alternativa que, según indicó, había perdido competitividad debido a la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.

"Las remesas que recibían los trabajadores, que recibían las familias bolivianas por parte de sus trabajadores que viven en el exterior, también podrán volver a ser intermediadas a través del sistema financiero", sostuvo.

El ministro señaló que, al existir un único tipo de cambio oficial, las entidades financieras volverán a ofrecer estos servicios con normalidad.

De acuerdo con el ministro, estas medidas forman parte de la transición hacia el nuevo régimen cambiario flexible y buscan facilitar las operaciones financieras tanto para las familias como para el sector productivo.

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