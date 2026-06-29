Dólar flexible: todo lo que debes saber sobre el nuevo tipo de cambio en Bolivia

El Gobierno puso en marcha el nuevo régimen de tipo de cambio flexible, una medida que oficializa el valor referencial del dólar y deja atrás el esquema de un tipo de cambio fijo.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó en contacto con la Red Uno que el objetivo es unificar el mercado cambiario, brindar mayor transparencia y reactivar la economía sin generar un impacto en los precios ni en los créditos en bolivianos.

¿Cómo se fijará el nuevo tipo de cambio?

Según el ministro, el precio oficial del dólar será determinado diariamente por el mercado, tomando como referencia las operaciones que realice el sector exportador con el sistema financiero.

El valor se calculará mediante un promedio ponderado de las transacciones efectuadas de lunes a viernes. Espinoza aclaró que este mecanismo ya venía aplicándose desde hace aproximadamente seis meses a través del denominado "valor referencial" y ahora fue oficializado como el nuevo tipo de cambio.

¿Cómo se evitará la especulación?

Espinoza explicó que el nuevo sistema mantiene mecanismos de control para evitar fluctuaciones excesivas.

Entre ellos, continuará vigente una banda máxima de 10 centavos entre el precio de compra y venta del dólar. Además, el Banco Central de Bolivia (BCB) podrá intervenir comprando o vendiendo divisas cuando exista una alta volatilidad en el mercado.

¿Subirán los precios?

El ministro aseguró que la oficialización del tipo de cambio flexible no debería provocar un incremento en los precios de los productos ni afectar la canasta familiar.

Explicó que gran parte de los bienes nacionales e importados ya había ajustado sus precios durante los últimos meses debido a la existencia del mercado paralelo del dólar. Por ello, considera que oficializar el valor referencial no generará nuevas alzas.

Asimismo, afirmó que la medida tampoco tendría efectos sobre la inflación porque los precios ya incorporaban ese ajuste previo.

¿Qué pasará con los bancos?

Espinoza anunció que el sistema financiero retomará sus operaciones habituales con dólares.

Desde la entrada en vigencia del nuevo régimen, los bancos podrán:

Normalizar operaciones con tarjetas y otros servicios financieros.

Canalizar nuevamente remesas enviadas desde el exterior.

Devolver depósitos en dólares.

Recibir depósitos en moneda extranjera.

Comprar y vender dólares.

El ministro sostuvo que la eliminación de la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo permitirá que estas operaciones vuelvan a realizarse con normalidad.

¿Desaparecerá el dólar paralelo?

Según la autoridad, con la unificación del mercado cambiario deja de tener sentido la existencia de distintos tipos de cambio.

Indicó que tanto en casas de cambio como en entidades financieras el precio del dólar tenderá a ser prácticamente el mismo, generando mayor previsibilidad y transparencia para ciudadanos, empresas e inversionistas.

¿Se está devaluando el boliviano?

El ministro rechazó que la medida represente una devaluación y explicó que el antiguo tipo de cambio oficial de 7,96 bolivianos por dólar ya no era utilizado en las operaciones reales del mercado, las cuales se realizaban con el valor referencial.

Además, recordó que cuando la actual administración asumió funciones, el dólar rondaba los 14 bolivianos, mientras que ahora el nuevo tipo de cambio oficial fue establecido en 9,73 bolivianos.

¿Qué pasará con los créditos?

Espinoza aseguró que las deudas en bolivianos no sufrirán ningún cambio.

Precisó que el 99,3% de la cartera crediticia del sistema financiero está denominada en moneda nacional, por lo que el nuevo régimen cambiario no modificará el capital, las cuotas ni las tasas de interés de préstamos para viviendas, vehículos u otros bienes.

"Las deudas no van a subir. No suben ni el interés ni el pago del capital", afirmó.

¿Qué beneficios espera el Gobierno?

El ministro señaló que el nuevo esquema permitirá:

Reducir los espacios para la especulación.

Brindar mayor transparencia y previsibilidad.

Ordenar el mercado cambiario.

Recuperar el envío de remesas mediante el sistema financiero.

Incentivar nuevas inversiones.

Facilitar el ingreso de divisas de los exportadores.

Además, indicó que más de 1.000 millones de dólares en remesas podrían volver a canalizarse por el sistema financiero, fortaleciendo la disponibilidad de divisas en el país.

Un nuevo modelo económico

Espinoza afirmó que la implementación del tipo de cambio flexible marca el inicio de un nuevo modelo económico.

Según la autoridad, el Gobierno busca dejar atrás un sistema con múltiples tipos de cambio y dar mayor protagonismo al sector privado, a los exportadores, a los pequeños empresarios y a los emprendedores como motores de la economía boliviana.

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