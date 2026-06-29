El presidente de Bolivia llega a Paraguay para participar en la Cumbre del Mercosur

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, arribó a Paraguay para participar en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se celebrará el próximo martes y reunirá además a los mandatarios de Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, y del país anfitrión.



Paz fue recibido en el espigón presidencial del aeropuerto Silvio Petirossi, ubicado en la ciudad de Luque (centro), junto al ministro boliviano de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, informó la Cancillería en Asunción.



Esta es la primera salida de Rodrigo Paz de Bolivia tras el más reciente estallido social en el país andino, el pasado 6 de mayo, cuando sectores sindicales y campesinos exigieron la dimisión del mandatario solo siete meses después de que asumiera el cargo.



Así mismo, es la segunda visita de Paz a Paraguay, tras haber asistido el 17 de enero pasado a la ceremonia de la firma del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, conformado por Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, una nación con estatus de miembro pleno del bloque, que atraviesa por un periodo de adaptación de su marco legal.



Según la agenda presidencial, el jefe de Estado paraguayo, Santiago Peña, recibirá el lunes a Paz en su residencia ubicada en Asunción.



También han confirmado su asistencia a la Cumbre los gobernantes Javier Milei (Argentina), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile), y Daniel Noboa (Ecuador).



La reunión regional estará marcada por el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur de Paraguay a Uruguay, que ejercerá la conducción del bloque durante el segundo semestre del año.



La Cumbre del Mercosur arrancó el sábado en la ciudad de Luque, cercana a Asunción, con encuentros técnicos y a puerta cerrada sobre temas como migración y comercio entre los cinco miembros plenos.



La cita continuará el lunes con la LXVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur, a la que acudirán los cancilleres de los países miembros y asociados.



Este domingo también arribó a Paraguay el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, para representar al presidente José Raúl Mulino en la Cumbre, donde el país centroamericano buscará impulsar una agenda enfocada en los servicios, la logística y la integración comercial regional. EFE

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