Empresarios se reunirán en Cochabamba para construir un plan contra la crisis

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) determinó convocar a una "Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Entidades Empresariales" que se llevará a cabo este martes 30 de junio en Cochabamba. El objetivo central de este encuentro es analizar minuciosamente la crítica coyuntura que golpea a los distintos sectores y definir acciones conjuntas que logren frenar el agudo deterioro económico del país.

Un llamado urgente a la unidad nacional

De acuerdo a la Agencia Boliviana de Información (ABI), las instalaciones de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba albergarán la cita desde las 09:00 horas.

“En este momento de emergencia sin precedentes, la unidad del sector privado boliviano constituye un imperativo", manifestó firmemente Giovanni Ortuño, presidente de la CEPB, al extender la convocatoria nacional.

Para garantizar un diagnóstico integral, Ortuño argumentó que resulta indispensable compartir una evaluación común de la crisis y sus impactos operativos en el tejido productivo. El líder empresarial enfatizó la necesidad de establecer una ruta clara "que permita defender la iniciativa y la propiedad privada, preservar el empleo y contribuir a evitar un mayor deterioro de la economía nacional”.

Una convocatoria multisectorial histórica

La organización confirmó la participación de los máximos representantes de las 29 instituciones afiliadas a la confederación, abarcando la casi totalidad de las actividades estratégicas del país. Además de los sectores financiero, industrial, minero y de hidrocarburos, la convocatoria se amplió a entidades no afiliadas como el sector agropecuario, el turismo, el transporte y las pymes.

Debido al complejo escenario sociopolítico, la CEPB proyecta que este evento será el espacio de deliberación más amplio, participativo y representativo que haya articulado la institución en los últimos años. Previo al encuentro, la presidencia de la entidad remarcó que Bolivia urge de un Plan de Emergencia integral y sin privilegios, complementado por un gran acuerdo político que involucre al Gobierno y la Asamblea Legislativa.

Propuestas técnicas para el Poder Ejecutivo

Como metodología de trabajo, la confederación solicitó a todos los participantes remitir por escrito sus propuestas técnicas y sectoriales más apremiantes para salir de la crisis. La sistematización de estas demandas específicas por rubro dará cuerpo a un documento final consensuado que, según se prevé, será entregado formalmente al presidente Rodrigo Paz.

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