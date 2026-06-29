Pronóstico del tiempo en Bolivia: así estará el clima este lunes 29 de junio

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este lunes 29 de junio predominarán las condiciones estables en gran parte de Bolivia, con ausencia de lluvias y marcadas diferencias de temperatura entre las distintas regiones.

Occidente

En el occidente, las temperaturas más bajas se registrarán en el altiplano. La Paz tendrá una mínima de 3°C y una máxima de 21°C, mientras que El Alto alcanzará -4°C como temperatura mínima y 15°C de máxima. En Oruro, los termómetros oscilarán entre -8°C y 19°C, y en Potosí entre -7°C y 18°C, con cielos despejados durante toda la jornada.

En la región de los valles, el pronóstico anticipa cielos poco nubosos y un ascenso gradual de las temperaturas. Cochabamba registrará entre 2°C y 27°C, Sucre entre 2°C y 21°C, y Tarija entre 1°C y 27°C.

Por su parte, el oriente boliviano presentará nubosidad variable y un ambiente cálido. En Santa Cruz se esperan temperaturas entre 17°C y 26°C, mientras que Trinidad alcanzará una máxima de 32°C, con una mínima de 18°C. En Cobija, el termómetro oscilará entre 19°C y 32°C, con cielos nubosos durante gran parte del día.

De acuerdo con el Senamhi, no existe probabilidad de precipitaciones en las principales ciudades del país, por lo que las condiciones serán favorables para las actividades al aire libre, aunque en el altiplano se recomienda tomar precauciones por las bajas temperaturas registradas durante las primeras horas de la mañana y la noche.

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