Bajas temperaturas: así debes cuidar a tu mascota durante el invierno

Ante el drástico descenso de las temperaturas, los veterinarios sugieren que la población no deje a sus animales expuestos en la vía pública. Los profesionales en el cuidado animal enfatizan que mantenerlos protegidos y abrigados es vital para su supervivencia durante esta temporada invernal.

El llamado de los especialistas

La veterinaria Soledad Vargas fue enfática al señalar las pautas que se deben seguir en los hogares.

“Las recomendaciones, obviamente, que estén abrigaditos dentro de casa, que no los dejen durmiendo a la intemperie. Para eso es bueno que les compren chompitas”, afirmó la especialista.

Además del abrigo, los expertos destacan que un manejo adecuado del pelaje juega un rol crucial contra el frío estacional. Mantenerles el pelo relativamente corto es fundamental para evitar la formación de rastas que acumulen humedad dañina después de cada baño.

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