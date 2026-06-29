Hallan sin vida a un hombre en una laguna privada en la zona sur de Santa Cruz

Un trágico escenario se registró en la capital cruceña tras reportarse el deceso de un hombre por ahogamiento en la zona sur. El lamentable hecho fue descubierto en el interior de una propiedad privada ubicada de forma contigua a las instalaciones de la refinería de Palmasola.

Localización y rescate del cuerpo

Los propietarios de los terrenos colindantes lograron detectar la posición precisa del fallecido mediante el uso de un dron. Tras este aviso, el equipo de bomberos voluntarios acudió al lugar para ejecutar las labores de recuperación y extracción de los restos.

Los familiares de la víctima fatal se hicieron presentes en la escena del siniestro en medio de profundas muestras de dolor. Actualmente, el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen se encuentra a cargo del caso para determinar con precisión las causas del suceso.

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