A más de 72 horas del doble terremoto de magnitudes 7.1 y 7.5 que sacudió a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, los esfuerzos internacionales de asistencia humanitaria han comenzado a dar frutos históricos en medio de la peor catástrofe que vive la nación sudamericana.

Este sábado 27 de junio, en una jornada marcada por la emoción, equipos de búsqueda y rescate de los Estados Unidos lograron extraer con vida a un bebé de nueve meses que permaneció sepultado durante más de dos días bajo los escombros de un edificio colapsado en la región costera de La Guaira.

El Departamento de Estado del país norteamericano difundió un emotivo video en sus canales oficiales donde se observa a los brigadistas cargando al menor en medio de llantos. "Contra todo pronóstico, la esperanza perdura. Cada vida salvada es una victoria", destacó la legación diplomática a través de un comunicado emitido en inglés y español.

La solidaridad internacional se despliega en el terreno

El milagroso rescate del lactante no fue el único hito de la jornada. El viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, informó que Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas extranjeros que trabajan de forma coordinada en los puntos de mayor desastre.

Entre los contingentes más activos se encuentra el de España. El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) localizó y salvó este sábado a una persona de la tercera edad y a sus dos nietos, atrapados en una estructura colapsada. Paralelamente, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España consiguieron rescatar a un segundo superviviente en la misma zona donde, horas antes, habían liberado a un ciudadano que soportó casi tres días bajo toneladas de hormigón.

Los caninos de rescate también han sido piezas clave en el milagro. En la parroquia de Caraballeda, Ninoska Martínez, una residente local, relató a agencias internacionales cómo la salida espontánea de un pequeño perro de entre las ruinas de un edificio guio a las autoridades. "A los dos minutos de salir el perrito se escuchó el grito de ayuda de una persona. Llamamos rápido a los rescatistas", detalló consternada.

El saldo de la tragedia y la movilización civil

A pesar de las historias de supervivencia, las cifras de la catástrofe continúan en ascenso. El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció el último balance oficial, confirmando el fallecimiento de 1.430 personas debido a los movimientos telúricos del miércoles. Asimismo, el informe detalla un saldo de 3.238 personas heridas y 3.142 familias que han quedado completamente damnificadas.

Frente a la magnitud de la emergencia, la sociedad civil venezolana ha respondido de forma masiva. Miles de ciudadanos se han sumado de manera voluntaria a las brigadas de remoción de escombros junto a los expertos internacionales. En las ciudades de Caracas y La Guaira se han organizado centros de acopio espontáneos para la recogida de insumos médicos, alimentos no perecederos y agua, gestionando cadenas logísticas ciudadanas para trasladar las donaciones a las zonas de desastre.

Las tareas de búsqueda continúan sin pausa bajo la premisa de los rescatistas de que, a pesar de que el tiempo apremia, la resistencia humana sigue desafiando los pronósticos médicos en las estructuras colapsadas.

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