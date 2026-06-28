El escalofriante caso del turista que ocultó un crimen en su equipaje antes de huir al aeropuerto

Las autoridades policiales lograron la captura de un ciudadano extranjero de 46 años en la terminal aérea internacional de la capital tailandesa. De acuerdo al medio El Heraldo de México, el sospechoso pretendía abordar un vuelo de regreso a su país natal tras haber sido vinculado formalmente con la misteriosa ausencia de una joven de 17 años en la localidad de Pattaya.

El reporte de las plataformas de seguridad del alojamiento mostró el ingreso de ambos individuos al recinto durante las primeras horas de la madrugada. Horas más tarde, las mismas ópticas registraron la salida en solitario del implicado mientras transportaba un pesado equipaje de tonalidad oscura.

Evidencias en el camino

Los investigadores del caso centraron su atención en diversas lesiones físicas visibles en el rostro y la zona cervical del turista arrestado. A pesar de que el individuo intentó justificar las marcas mediante una supuesta picadura de insecto, los agentes utilizaron sus declaraciones preliminares para rastrear la ubicación del contenedor extraído.

La inspección exhaustiva de los alrededores de una línea ferroviaria local permitió a los oficiales localizar el objeto descrito por los testigos del perímetro. Al proceder con la apertura del contenedor textil, los peritos forenses confirmaron la presencia del cuerpo sin vida de la menor desaparecida.

Proceso ante la justicia

La reconstrucción cronológica basada en los horarios de las grabaciones demostró que el sujeto realizó múltiples traslados en un vehículo de dos ruedas para deshacerse de la evidencia. El detenido alegó posteriormente haber reaccionado ante una supuesta situación de peligro personal dentro de la habitación para justificar el altercado inicial.

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