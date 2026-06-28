La tribuna argentina se volvió pasarela: los looks que explotaron en redes

El Mundial 2026 sigue entregando alegrías deportivas y un despliegue estético imparable en las tribunas estadounidenses. Mientras el conjunto dirigido por Lionel Scaloni aseguraba un sólido triunfo por 3-1 frente a Jordania, las miradas también se posaron en los palcos del imponente estadio de Dallas.

Las parejas de los futbolistas argentinos compartieron sus cuidadas apuestas de vestuario a través de las redes sociales.

La clásica camiseta albiceleste volvió a erigirse como la pieza central de la jornada, aunque esta vez fusionada con elementos de la alta costura y el diseño contemporáneo.

Estilo sastrero, accesorios de lujo y guiños vintage: las claves de las tendencias que marcaron la jornada en el estadio

De acuerdo al medio Crónica, Antonela Roccuzzo lideró las tendencias globales al mostrar una estética tan cercana como sofisticada junto a sus hijos Mateo y Ciro. La empresaria optó por una versión estilizada de la casaca nacional combinada con denim clásico, demostrando que la simplicidad sigue siendo su mejor aliada.

Por su parte, Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi, aportó la dosis de nostalgia de la tarde al exhibir una histórica indumentaria inspirada en el Mundial de 1994. "Así me vestí hoy. Es día de partido", expresó la futbolista inglesa al documentar una jornada cargada de simbolismo y fanatismo.

Desde el minimalismo de Antonela hasta los homenajes históricos: las elecciones estéticas que brillaron en Texas

La elegancia sastrera corrió por cuenta de Ailén Cova, quien intervino la camiseta alternativa de Alexis Mac Allister con un pantalón azul de finas rayas. Asimismo, Camila Galante sumó distinción con un palazzo blanco y una exclusiva mini cartera Chanel en sintonía con la paleta patria.

Ailén Cova y su hija. (Foto: Instagram).

La audacia conceptual llegó de la mano de Agustina Gandolfo y Caro Calvagni, quienes rediseñaron la indumentaria oficial mediante nudos estratégicos y espaldas descubiertas. Ambas influencers demostraron que el fervor mundialista y la vanguardia estética pueden convivir perfectamente en el evento deportivo más importante del año.

Agustina Gandolfo. (Foto: Instagram).

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