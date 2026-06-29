La búsqueda de vida prosigue pese al olor a muerte entre los escombros de La Guaira

Tras cuatro días de emergencia por los terremotos ocurridos en Venezuela, en La Guaira, el estado más afectado y vecino de Caracas, los rescatistas de Estados Unidos, Perú, El Salvador, Alemania y Suiza continúan, según constató EFE, sacando cadáveres, pero también a personas con vida.

En Caribe, un funcionario policial, quien pidió no mencionar su nombre, dijo a EFE que una persona fue rescatada alrededor de las 15.00 hora local (19.00 GMT).

En la zona, un equipo de rescatistas de Estados Unidos, Suiza y El Salvador, junto a bomberos venezolanos, intentaban rescatar a un niño con vida, según los indicios de gritos que escucharon y el rastreo de los perros entrenados para estas labores.

Así lo confirmó Meredith Pool, del grupo de estadounidense Gideon Rescue, y bomberos venezolanos.

En el lugar, John Boquett, teniente coronel de los Bomberos de Caracas, explicó a EFE que la complejidad de este tipo de rescate radica en que hay poco espacio y se tienen que usar herramientas de mano y no maquinaria pesada.

A medida que excavan, los rescatistas colocan soportes de madera para estabilizar la estructura y prevenir derrumbes que puedan poner en riesgo su seguridad.

"La temperatura complica las operaciones"En Corales, Javier Erken, parte del grupo de 40 bomberos peruanos que llegó el pasado viernes a Venezuela, dijo a EFE que en las últimas horas rescataron a una mujer de 60 años que había quedado atrapada en un edificio de seis pisos.

El equipo de Perú trajo a una perra que ladra o se sienta para identificar personas fallecidas o con vida en este estado costero, donde Erken subraya que la temperatura incomoda las labores de búsqueda de sobrevivientes y recuperación de cuerpos.

“Lo que está diferenciando acá (en La Guaira), y nos está pegando muchísimo, es la temperatura. La temperatura complica las operaciones, primero por la deshidratación del personal; lo segundo es la descomposición rápida de los cadáveres”, subrayó Erken.

El olor a muerte es tan intenso en algunas partes que incluso se percibe con mascarillas, en un contexto de edificios colapsados, quemados, innabitables y desalojados por la destrucción.

El rescatista peruano se mostró positivo sobre la posibilidad de rescatar personas aún con vida, a pesar de que han transcurrido casi 100 horas del terremoto: “Una cosa es lo que diga la teoría y otra es lo que dice la experiencia”.

En la misma zona, el jefe de la misión brasileña de rescatistas que llegó a Venezuela el viernes, Armin Braun, dijo a EFE que a partir de este lunes funcionará un hospital de campaña de la Marina de Brasil con 48 personas para prestar atención.

Aparte de este número, también tienen a 80 brasileños como personal de búsqueda y rescate para un total 128 brasileños en misiones en La Guaira.

En este estado, el epicentro de la devastación, confluyen rescatistas, sobrevivientes y un alto número de militares y policías de distintas instituciones que controlan las vías terrestres.

Las cifras

Miles de motocicletas hacen tanto ruido que, de vez en vez, funcionarios piden que apaguen los motores para escuchar los posibles gritos de sobrevivientes bajo los escombros.

En los últimos días, han ocurrido saqueos en numerosos comercios de La Guaira, tanto que se puede leer el mensaje "Ya fue saqueado" en carteles o pintas en las afueras de varios negocios.

Los comercios permanecen cerrados o destruidos y la poca venta que hay es de trabajadores informales que tienen puestos de bebidas o de aceites para automóviles.

En medio de la emergencia, hay poca claridad sobre las cifras. Prensa Presidencial informó este domingo que “hasta el momento” al menos 33 personas han sido rescatadas, pero no precisó el período.

De igual forma, el Gobierno informó que hay casi 1.500 muertos y 3.150 heridos desde los dos terremotos que sacudieron el país el miércoles. Sin embargo, este último dato ha disminuido en la semana, ya que en días anteriores el ministro de Salud, Carlos Alvarado, había informado sobre 4.300 heridos.

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