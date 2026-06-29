Terremoto de magnitud 5,5 sacude Sichuan y deja 13 heridos leves

El seísmo se registró a las 00:12 hora local (16:12 GMT del domingo) en el condado de Gao, perteneciente a la ciudad de Yibin, con epicentro a seis kilómetros de profundidad, según la medición oficial del Centro de Redes Sismológicas de China.

El epicentro se situó en la localidad de Shahe, en las coordenadas 28,5 grados de latitud norte y 104,69 grados de longitud este, de acuerdo con el organismo.

La jefatura local de respuesta al terremoto, citada por la agencia estatal Xinhua, informó este lunes de que no se habían registrado fallecidos y de que los 13 heridos leves fueron enviados a centros médicos para recibir tratamiento.

El alcalde de Shahe explicó que 21 viviendas presentaban grietas, tres de ellas de mayor gravedad, por lo que las diez personas afectadas fueron realojadas en casas de familiares o allegados cercanos.

Sichuan, con una población de unos 83 millones de habitantes y una superficie algo superior a la de Paraguay, se encuentra en una zona con frecuente actividad sísmica.

En 2022, un terremoto de magnitud 6,8 dejó 93 fallecidos y 24 desaparecidos en esta provincia.

En mayo de 2008, Sichuan sufrió otro catastrófico seísmo de una magnitud 8 que dejó más de 90.000 muertos y desaparecidos.

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