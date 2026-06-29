El rescatista mexicano Héctor Méndez, conocido como el "topo mayor", relató un tenso episodio que, según su versión, vivió durante su misión humanitaria en Venezuela. El fundador de Topos Aztecas aseguró que una periodista de un medio local le pidió agradecer públicamente a Delcy Rodríguez, solicitud que rechazó de forma tajante por considerar que su trabajo no debe mezclarse con asuntos políticos.

"Tengo 80 años y no me vas a venir a decir qué decir. No eres mi jefa, yo no soy político, soy rescatista, soy voluntario, soy sociedad civil y no me vas a decir qué diga", recordó Méndez al contar cómo respondió a la comunicadora.

El experimentado rescatista admitió que reaccionó con enojo ante la situación.

"Yo estaba encabronado, la mandé al diablo", expresó.

No obstante, explicó que posteriormente ofreció disculpas a los responsables del operativo por la forma en que trató a la periodista.

Durante su relato, Méndez defendió la independencia de las misiones de rescate y sostuvo que los equipos humanitarios deben mantenerse al margen de cualquier interés político.

"¿Cómo se le ocurre decirle a un pinche viejo lo que tiene que decir? ¿Usted qué mierda tiene en la cabeza? Discúlpame... Así debe ser, tienes que tener autoridad", manifestó.

Cuatro décadas dedicadas al rescate

Héctor Méndez acumula 40 años de experiencia en operaciones de búsqueda y rescate en distintos países. A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosas emergencias internacionales, tres de ellas en Venezuela.

Su primera misión en territorio venezolano fue en 1997, tras el terremoto de Cariaco. Dos años después regresó para colaborar en las labores de búsqueda y rescate luego del deslave de Vargas. En esta ocasión volvió al país para participar en las tareas de localización de sobrevivientes tras el doble terremoto.

Méndez es fundador de Topos Aztecas, uno de los grupos de rescate voluntario más reconocidos de México. Decidió dedicar su vida a esta labor después del devastador terremoto de 1985 en Ciudad de México, cuando participó en la búsqueda de su hermano entre los escombros y logró encontrarlo con vida.

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