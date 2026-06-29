Nuevo video del terremoto en Venezuela impacta en redes por la fuerza del movimiento

Un impactante video difundido recientemente en redes sociales muestra algunos de los momentos más dramáticos del terremoto registrado en Venezuela. En las imágenes se observa a varias personas salir corriendo, presas del pánico, mientras al fondo varias edificaciones colapsan en cuestión de segundos.

La secuencia, que rápidamente comenzó a viralizarse, refleja la desesperación de quienes intentan ponerse a salvo en medio del fuerte movimiento telúrico y el desplome de estructuras cercanas.

En redes sociales, algunos usuarios aseguraron que las imágenes muestran una fuerza "más explosiva" que la de un terremoto convencional. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia técnica o un pronunciamiento oficial que respalde esa interpretación.

Especialistas recuerdan que la intensidad del movimiento, la cercanía al epicentro, el tipo de suelo y las condiciones estructurales de los edificios pueden influir en la forma en que se perciben los efectos de un sismo y en los daños que provoca.

Las autoridades continúan evaluando el impacto del terremoto, mientras los equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas.

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