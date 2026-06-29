¿Extraer petróleo puede provocar terremotos? Un estudio reabre el debate

Una investigación científica identificó una posible relación entre la extracción de petróleo y la activación de terremotos de baja magnitud. El estudio, realizado en el condado de Surrey, en Inglaterra, encontró coincidencias entre las operaciones de un pozo petrolero y una inusual secuencia de sismos, aunque los investigadores aclaran que todavía no existe evidencia definitiva para afirmar una relación de causa y efecto.

Entre 2018 y principios de 2019, el condado de Surrey registró una serie de más de 100 movimientos sísmicos que sorprendieron a la población. Los temblores, con magnitudes de entre 1,3 y 3,1 en la escala de Richter, provocaron grietas en viviendas de la localidad de Newdigate, una zona que durante décadas había permanecido prácticamente libre de actividad sísmica significativa.

Ante este escenario, un grupo de científicos analizó la proximidad entre los epicentros de los sismos y el pozo petrolero de Horse Hill. Para ello, empleó modelos matemáticos que compararon las fechas de las operaciones de extracción con los registros sísmicos.

Los resultados mostraron coincidencias temporales entre las jornadas de perforación y el patrón de los temblores. Sin embargo, los autores del trabajo advierten que estos datos, por sí solos, no demuestran que la actividad petrolera haya provocado los terremotos.

¿La extracción de petróleo puede provocar terremotos?

Los investigadores explican que la posibilidad de que la actividad extractiva induzca movimientos sísmicos es un fenómeno conocido en la comunidad científica. No obstante, aclaran que cada caso depende de factores como la profundidad de los pozos, la geología del terreno y la presencia de fallas geológicas.

"Existe un vínculo entre los terremotos y la extracción de petróleo, pero no podemos descartar que este vínculo sea una coincidencia, ya que no hay evidencia definitiva de causalidad directa", señaló Matthew Fox, coautor del estudio.

¿Qué ocurre bajo tierra durante la extracción?

La extracción de petróleo implica la remoción de fluidos del subsuelo, lo que modifica la presión dentro de las capas rocosas. Estos cambios pueden propagarse a través del terreno y, en determinadas condiciones, generar el deslizamiento de fallas geológicas que permanecían estables.

Foto EFE

Especialistas del British Geological Survey explican que, en formaciones geológicas como las de Surrey, estas alteraciones en la presión pueden desplazarse varios kilómetros en cuestión de días. Otras investigaciones indican que sus efectos incluso podrían manifestarse semanas después del inicio de las operaciones.

La postura de la empresa petrolera

La empresa UK Oil & Gas (UKOG), responsable del pozo de Horse Hill, rechaza cualquier relación entre sus actividades y los sismos registrados. En un comunicado, aseguró que los informes del British Geological Survey concluyeron que los movimientos estuvieron asociados a una falla geológica profunda y no a las operaciones de extracción.

Pese a ello, los investigadores sostienen que aún se necesitan más estudios para comprender con precisión el origen de estos eventos.

Mientras continúa el debate científico, las autoridades locales revocaron en octubre de 2024 los permisos para futuras perforaciones en Surrey, en respuesta a la preocupación de la comunidad y a la incertidumbre sobre los posibles impactos ambientales.

En paralelo, un proyecto petrolero similar en West Sussex enfrenta objeciones legales, en un contexto en el que crecen los pedidos para exigir estudios geológicos y ambientales más rigurosos antes de autorizar nuevas explotaciones.

Mira la programación en Red Uno Play