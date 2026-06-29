"No soy culpable": la carta con la que Marset busca frenar su proceso en Estados Unidos

El diario paraguayo ABC difundió el contenido de una carta de cuatro páginas que Sebastián Marset envió al juez Alston, encargado de su proceso en Estados Unidos. En el documento, fechado el 17 de junio, el presunto narcotraficante denuncia una serie de supuestas irregularidades durante su detención y traslado desde Bolivia, acusa a agentes de la DEA de extorsión y solicita garantías para acceder a un juicio justo. Al mismo tiempo, el escrito representa un abierto desafío a las autoridades que llevan adelante el caso en su contra.

En la misiva, redactada en inglés y traducida por ABC, Marset afirma que el 13 de marzo de 2026 fue retirado de su vivienda en Bolivia a las 03:00 sin una orden de allanamiento ni de captura y que posteriormente fue entregado directamente a agentes de la DEA, sin un procedimiento formal de extradición.

Asimismo, sostiene que al llegar al aeropuerto de Dulles, en Estados Unidos, solicitó un abogado, pero que su pedido fue ignorado y fue interrogado sin representación legal, lo que —según su versión— vulneró los derechos que le garantizan la Quinta y la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.

En la carta también asegura que durante ese interrogatorio fue amenazado con no volver a ver a sus hijos y con pasar el resto de su vida en prisión si no colaboraba con las autoridades. Además, afirma que el resumen oficial de esa entrevista fue alterado y que se incluyeron declaraciones que nunca realizó.

Otro de los señalamientos más graves apunta a dos agentes de la DEA, Michael Greisen y Tyler Ganzel, a quienes acusa de haber intentado obligarlo a entregar las claves de acceso a billeteras de criptomonedas que, según afirma, contenían alrededor de cuatro millones de USDT (Tether). Marset asegura que ese supuesto intento de extorsión quedó registrado en mensajes enviados posteriormente a su madre mediante WhatsApp.

El procesado también cuestiona el accionar de sus abogados actuales, a quienes acusa de negarse a denunciar estos hechos y de no solicitar la exclusión del fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff del caso. Según sostiene, el fiscal fue informado de las denuncias el 19 de mayo, pero no adoptó ninguna medida.

Además, afirma que el representante del Ministerio Público estadounidense insistió en que aceptara un acuerdo de culpabilidad por hechos que, según su defensa, ocurrieron fuera del territorio de Estados Unidos y sobre los que ese país no tendría jurisdicción.

Marset también señala que su familia presentó denuncias ante el FBI y otras oficinas de control del Departamento de Justicia de Estados Unidos debido a la falta de respuesta de sus abogados y de la Fiscalía.

En otro tramo del documento, asegura que el alguacil federal Timothy Alley habría impedido que los abogados Robert Feitel y Sandi Rhee, a quienes pretende contratar, puedan reunirse con él, lo que considera una vulneración de su derecho a elegir libremente a su defensa.

Por ello, solicita al juez que ordene permitir el acceso inmediato de sus nuevos abogados, que evite cualquier contacto con los agentes de la DEA involucrados durante sus traslados para audiencias y que tome conocimiento de las supuestas irregularidades denunciadas.

La carta concluye con una declaración categórica: "No soy culpable de los cargos que se me imputan y estoy preparado para probarlo. Mi único deseo es tener acceso a una representación legal adecuada y a un procedimiento justo", afirma Marset, quien además sostiene que su libertad y su vida están en juego.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones contenidas en la carta difundida por el diario paraguayo ABC.

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