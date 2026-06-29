Con un emotivo mensaje cargado de gratitud y admiración, Funsar Bolivia despidió a Runy, una persona que dejó una profunda huella por su ejemplo de lucha, resiliencia y compromiso con el servicio a los demás. Su partida ha conmovido a quienes compartieron con él su vocación de ayudar y salvar vidas.

A través de un homenaje, la institución resaltó que la historia de Runy es un recordatorio de que las limitaciones físicas nunca pueden superar la fuerza de una voluntad decidida a tender la mano a quien más lo necesita.

"Su historia nos recuerda que los límites del cuerpo jamás podrán superar la fuerza de una voluntad decidida a ayudar", expresó Funsar Bolivia en su mensaje de despedida.

La organización también destacó que el impacto de Runy trascendió mucho más allá de las labores de rescate. Su fortaleza, entrega y espíritu solidario inspiraron a compañeros, voluntarios y a todas las personas que conocieron su historia.

Aunque su partida deja un profundo vacío, desde Funsar Bolivia aseguraron que su legado permanecerá vivo en cada vida que tocó, en cada misión de servicio y en cada persona que encuentre en su ejemplo un motivo para levantarse frente a la adversidad y nunca rendirse.

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