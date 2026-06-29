"Era mi único hijo": Padre de menor fallecido pide identificar a los responsables

Continúan las investigaciones por la muerte de Junior Brandon Mamani Calani, de 15 años, quien falleció luego de permanecer internado en terapia intensiva tras ser agredido por un grupo de personas en el barrio Villa Paraíso, en la zona del Plan 3000.

Mientras avanza el proceso investigativo, familiares y allegados realizan el velorio del adolescente. Su padre informó que ya se llevó a cabo una audiencia contra el principal acusado de la agresión. Según indicó, se dispuso la fianza de 30 mil bolivianos; sin embargo, la familia considera que esa medida no es suficiente y exige que el responsable reciba la pena máxima de 30 años de prisión.

Asimismo, pidió ayuda a la población para conseguir un lugar donde sepultar a su hijo, debido a que atraviesa una difícil situación económica.

El hecho ocurrió la noche del pasado jueves y es investigado por la Policía, mientras la familia del menor exige que se esclarezcan las circunstancias que derivaron en la brutal golpiza que terminó con la vida del adolescente.

Este lunes, durante una entrevista con El Mañanero, el padre del menor, Crispin Mamani, rechazó las versiones que vinculan a su hijo con un presunto intento de robo y sostuvo que el adolescente fue llevado con engaños hasta el lugar donde ocurrió la agresión.

“Mi hijo no hizo nada. Solamente fue llevado de mi casa. No se sabe quién lo llevó. Fue llevado con mentiras a ese lugar donde lo lincharon”, afirmó.

Según el relato del padre, el adolescente salió de su vivienda con su mochila con la intención de asistir a clases en horario de la tarde. Incluso, dijo que antes llamó a su madre para avisarle que se dirigía al colegio.

“Los vecinos lo vieron salir con su mochila. Después dicen que volvió cerca de las tres de la tarde y creo que en ese momento se lo llevaron. Nunca llegó al colegio”, relató.

Mamani sostiene que posteriormente su hijo fue trasladado al barrio Villa Paraíso, donde, según su versión, fue golpeado por varias personas.

“Él es inocente. Lo golpearon para asesinarlo. Lo fueron a linchar en la plaza de ese lugar”, aseguró.

El padre indicó que existen videos del hecho en los que se observa la participación de varias personas, aunque hasta el momento solo una persona fue aprehendida por el caso.

Asimismo, pidió que las investigaciones avancen y que todos los involucrados sean identificados y procesados conforme a la ley.

“Yo pido justicia. No quiero que quede en la impunidad el responsable que mató a mi hijo”, expresó.

Con la voz quebrada, Mamani recordó que el adolescente era su único hijo.

“Sí, mi único hijo se me fue. Era un niño de 15 años, responsable, buen muchacho. Ahora no hay quien me espere en la casa. Me quedé solo”, lamentó.

Aseguró que ningún proceso judicial podrá devolverle a su hijo, pero espera que el caso llegue hasta las últimas consecuencias.

“No me va a devolver a un niño de 15 años, tanto sacrificio que hice para él. Lo voy a extrañar mucho”.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos, establecer las circunstancias que precedieron a la agresión e identificar a todos los presuntos responsables del caso, mientras la familia insiste en que se haga justicia por la muerte del adolescente.

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