Caso Santa Rita: propietarios piden al ministro de Gobierno verificar predio

El abogado de la familia propietaria de Santa Rita, Álvaro Latorre, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el predio avasallado y cuestionó las recientes declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Oviedo, quien habría señalado que la propiedad no se encuentra tomada.

"Hemos visto con mucha sorpresa la conferencia de prensa del señor ministro de Gobierno en la que le habrían informado que Santa Rita no está avasallada. Imagino que ha debido haber una mala información porque la Policía sabe y conoce perfectamente el estado actual de los predios", afirmó.

Según el jurista, los presuntos avasalladores continúan realizando actividades agrícolas en los terrenos preparados por los propietarios, lo que, aseguró, genera un importante perjuicio económico.

"Hemos hecho conocer a la opinión pública que los avasalladores están sembrando en el terreno preparado por los propietarios, causando un enorme daño económico", sostuvo.

Ante esa situación, Latorre pidió al ministro de Gobierno realizar una inspección en el lugar para verificar personalmente las denuncias.

"Si el Estado en este momento, mediante su autoridad competente, el ministro de Gobierno, cree que no está avasallada, pues la solución es simple. El señor ministro del Gobierno debería visitar la propiedad Santa Rita y cerciorarse por sus propios ojos del estado de esa propiedad y luego actuar en consecuencia", expresó.

Asimismo, indicó que los propietarios analizan distintas acciones para solicitar la intervención de las autoridades, entre ellas una carta dirigida al presidente del Estado.

El abogado también señaló que la preocupación de los propietarios aumenta debido al avance de la campaña agrícola y las pérdidas que, según afirmó, se estarían generando por la imposibilidad de trabajar en los predios.

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