Padre del niño que murió tras una golpiza exige 30 años de cárcel para el acusado

Con profundo dolor, el padre del menor fallecido a causa de una golpiza pidió la máxima condena para el principal acusado. Sus declaraciones las realizó durante el velorio, donde también solicitó ayuda para cubrir los gastos del sepelio.

"Esta noche estamos haciendo el velorio de mi hijo. No es un joven, es un niño todavía. Estoy pidiendo justicia para mi hijo", expresó desde su vivienda ubicada en la zona de la avenida Virgen de Luján, en Santa Cruz de la Sierra.

El padre relató que se llevó a cabo una audiencia en el Palacio de Justicia y denunció que el acusado, identificado como Calixto Rocha C., podría obtener medidas sustitutivas con una fianza de 30 mil bolivianos.

"Al señor le están queriendo dar una fianza de 30 mil bolivianos; lo quieren liberar. Yo no tenía abogado y por eso quiero justicia para mi hijo. Quiero los 30 años, la pena máxima", manifestó.

Además del pedido de justicia, la familia atraviesa una difícil situación económica y solicitó ayuda para poder dar sepultura al menor. "No tengo dónde enterrarlo. Necesito ayuda para el ataúd de mi niño. Somos personas humildes y estamos buscando apoyo", señaló el padre.

Durante el velorio, familiares y vecinos recordaron al menor como un niño tranquilo, respetuoso y siempre dispuesto a colaborar.

"Para nosotros no era un joven, era un niño inocente. Vivía solo con su padre, que también era madre para él. Lo que hicieron fue una gran injusticia. Ni a un perro se le mata así", expresó una familiar.

Las personas que deseen colaborar con la familia pueden comunicarse al número 608 94 287.

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