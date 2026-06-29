Esposa de Runy Callaú confirma la llegada de sus restos a Santa Cruz

Mary Luz Farfán, esposa del rescatista voluntario Runy Elvio Callaú Monasterio, expresó su profundo agradecimiento a las personas e instituciones que brindaron apoyo, solidaridad y mensajes de condolencias tras el fallecimiento de su esposo. Asimismo, confirmó que los restos del voluntario llegarán este lunes 29 de junio a la ciudad de Santa Cruz.

De acuerdo con la información proporcionada por la familia, el recibimiento de la repatriación se realizará a las 15:45 en el aeropuerto internacional Viru Viru, donde allegados, compañeros rescatistas y ciudadanos podrán acompañar el arribo.

Posteriormente, los restos serán trasladados a las salas de velación "Las Misiones", ubicadas en el segundo anillo y canal Cotoca (sala Manantial), donde el velorio se desarrollará desde las 19:00 de este lunes.

Llegada y ceremonia

La inhumación fue programada para el martes 30 de junio a las 16:00 en el Parque Jardín La Guardia, kilómetro 13, donde familiares, amigos y la población podrán darle el último adiós al rescatista voluntario.

Runy Callaú fue reconocido por su labor de servicio y compromiso con las tareas de rescate y ayuda humanitaria, motivo por el cual diversas instituciones y ciudadanos expresaron su pesar y rindieron homenajes en memoria de su trayectoria.

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