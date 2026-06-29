"No vamos a permitir impunidad": Cívicos formalizarán denuncia contra responsables de los bloqueos

El Comité Pro Santa Cruz anunció que presentará una denuncia penal contra los presuntos responsables de los bloqueos que se registraron durante más de 50 días en distintas carreteras del país, por los graves perjuicios económicos y sociales causados.

El segundo vicepresidente de la institución, Dino Franco, informó que la decisión se tomó luego de una reunión con autoridades del Gobierno, en la que también se abordó la problemática de los avasallamientos en Santa Cruz.

"El Comité, como lo había anunciado anteriormente, va a iniciar un proceso contra estas personas que fueron las cabecillas de los que durante 54, 55 días en el país nos tuvieron secuestrados, llevando a una destrucción de muchas empresas", afirmó.

Franco indicó que la denuncia incluirá inicialmente a Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar, además de otras personas que, según el Comité, habrían promovido las medidas de presión.

Asimismo, señaló que entre los delitos que serán denunciados figuran terrorismo, atentados contra la libre locomoción y el derecho al trabajo, además de otros hechos que serán detallados al momento de formalizar la acción legal.

"Los delitos por los cuales vamos a hacer las denuncias son terrorismo, lo que no deja la libre locomoción, libertad de trabajo, el tema de portar armas, atentado contra los policías, contra trabajadores del Estado y contra la misma población", manifestó.

El dirigente cívico explicó que el documento se encuentra en revisión por parte del equipo jurídico de la institución y que será presentado en las próximas horas.

Franco hizo un llamado al Ministerio Público para que procese la denuncia conforme a la normativa vigente.

"La impunidad es algo que no vamos a permitir y vamos a exigir a quienes corresponda que se haga pagar. La ley tiene que ser implacable contra las personas que están atentando contra el país", sostuvo.

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