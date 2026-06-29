Inversión en un emprendimiento: ¿Qué se puede hacer con Bs 500? 

En un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, el analista financiero Jaime Bravo recomendó cambiar la forma de pensar sobre el dinero y apostar por pequeñas inversiones que permitan generar ingresos, incluso con un capital inicial de Bs 500.

Bravo explicó que muchas personas creen que para emprender se necesita una gran cantidad de dinero, cuando en realidad lo más importante es dar el primer paso.

Sólo con Bs 500 inicia tu emprendimiento

El especialista señaló que, ante un monto disponible como Bs 500, existen tres caminos: gastarlo, ahorrarlo o invertirlo. Sin embargo, advirtió que únicamente ahorrar ya no resulta suficiente debido al incremento del costo de vida.

Bravo aclaró que invertir no significa buscar esquemas que prometan duplicar el dinero en poco tiempo, ya que esos ofrecimientos suelen ser fraudulentos.

¿Qué negocio abrir?

Entre las alternativas para comenzar con poco capital mencionó emprendimientos de alimentos preparados, postres, jugos naturales o sándwiches para oficinas, además de la compra y reventa de productos en mercados mayoristas.

“Puedes hacer negocios de comida, comprar materias primas para preparar postres, refrescos o sándwiches y llevarlos a oficinas. La gente compra porque muchas veces no tiene tiempo de salir”, indicó.

También recomendó explorar la comercialización de productos, la administración de redes sociales para pequeños negocios y la capacitación en áreas como manejo de plataformas digitales o contabilidad básica.

Resultados a largo plazo

El analista insistió en que el crecimiento financiero no depende únicamente del monto inicial, sino de la disciplina para reinvertir las ganancias y evitar consumir el capital obtenido.

“No te vas a hacer rico en un día. Lo importante es reinvertir, reinvertir y reinvertir. Con paciencia puedes convertir ese ingreso extra en tu ingreso principal”, señaló.

Bravo pidió a la población desconfiar de los negocios que ofrecen rentabilidades extraordinarias en poco tiempo y apostar por proyectos sostenibles.

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