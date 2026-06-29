El nuevo régimen cambiario flexible implementado en Bolivia modificará la forma en que se determina la cotización oficial del dólar. Según explicó el analista financiero, Jaime Bravo, el tipo de cambio dejará de estar definido de manera fija y pasará a establecerse en función de la oferta y la demanda de divisas dentro del sistema financiero.

Bravo detalló que las operaciones realizadas por personas, empresas y sectores productivos que requieren dólares para importar bienes, adquirir materias primas, realizar pagos en el exterior o proteger sus recursos serán parte de la información utilizada para calcular la nueva cotización.

"Va a depender de la oferta y demanda que exista de dólares en el sistema financiero nacional", explicó el especialista.

¿Cuál será el procedimiento?

De acuerdo con Bravo, las entidades financieras reportarán sus operaciones cambiarias a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que será la encargada de consolidar los datos y remitirlos al Banco Central de Bolivia (BCB).

Con esa información, el ente emisor calculará un promedio ponderado de las transacciones realizadas y publicará diariamente el tipo de cambio oficial que regirá para la siguiente jornada hábil.

El analista señaló que el primer resultado bajo esta metodología fue de Bs 9,73 por dólar, una cifra que, según explicó, refleja las operaciones registradas en el sistema financiero.

"Es una medida clara y necesaria. Durante mucho tiempo convivimos con distintos tipos de cambio y el valor fijo de Bs 6,96 ya no reflejaba la realidad de las transacciones", afirmó.

¿Qué hará que el dólar suba o baje?

Bravo explicó que el comportamiento de la cotización dependerá principalmente de la cantidad de dólares disponibles y de la demanda existente.

Entre los principales demandantes de divisas mencionó a las empresas importadoras, sectores productivos, industrias que requieren maquinaria o insumos del exterior y actividades vinculadas a bienes que necesitan pagos internacionales.

Según el analista, si aumenta la disponibilidad de dólares dentro del sistema financiero, el tipo de cambio podría mantenerse estable. En cambio, si crece la demanda y existe menor oferta, la cotización podría incrementarse.

El impacto en empresas y remesas

Bravo consideró que el nuevo esquema podría incentivar el regreso de dólares al sistema financiero, debido a que anteriormente muchas personas y empresas evitaban canalizar sus recursos por la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.

"Las personas que enviaban remesas o las empresas que traían dólares terminaban perdiendo al convertirlos al tipo de cambio fijo", explicó.

A su criterio, una cotización más cercana al mercado podría ayudar a recuperar la confianza y facilitar el movimiento de divisas dentro del sistema formal.

¿Generará inflación?

Sobre las preocupaciones de un posible impacto inflacionario, Bravo sostuvo que gran parte del ajuste ya habría sido absorbido por el mercado paralelo durante los últimos meses.

"No es correcto decir que esto por sí solo va a generar inflación, porque una parte importante del impacto ya fue asumida por la población", afirmó.

Sin embargo, señaló que algunas empresas formales que aún trabajan con referencias del tipo de cambio oficial podrían enfrentar ajustes en sus costos.

Finalmente, el analista destacó que la medida representa un cambio importante en la política cambiaria del país y aseguró que el nuevo sistema permitirá que el valor del dólar responda de manera más directa a las condiciones económicas reales.

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