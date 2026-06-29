Exportadores respaldan dólar flexible y creación de normas que reactiven la economía boliviana

El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), Oswaldo Barriga, expresó su respaldo a la implementación del nuevo tipo de cambio flexible, al considerar que la medida representa un paso hacia una economía "más transparente" y con mayores niveles de certidumbre para las operaciones comerciales y productivas del país.

"Para nosotros, como sector exportador, es una buena noticia. Vemos que este es el primer paso en la consolidación de una economía más transparente, una economía que está eliminando lo artificial", afirmó Barriga en entrevista con medios de comunicación.

El representante empresarial sostuvo que el tipo de cambio oficial de Bs 6,96 por dólar había dejado de utilizarse en la práctica para la mayoría de las transacciones económicas, por lo que consideró que la nueva normativa formaliza una realidad que ya existía en el mercado.

"Hoy ya es una norma, ya tenemos claridad en la gestión y en el tipo de cambio con el que vamos a negociar de aquí en adelante", señaló.

Posibles cambios

Respecto al posible impacto inflacionario de la medida, Barriga coincidió con la postura del Gobierno y aseguró que no debería generar incrementos significativos en los precios. Explicó que gran parte de las importaciones y operaciones del sector exportador ya se realizaban con base en el tipo de cambio referencial o paralelo.

"Quienes hoy empiecen a subirle el precio a los productos importados justamente porque supuestamente subió el oficial, eso sería pura especulación", afirmó y consideró que cualquier incremento injustificado de precios debería ser sancionado conforme a la normativa vigente.

Nuevas medidas

Barriga también señaló que el nuevo régimen cambiario aporta previsibilidad al sector exportador y permite mejorar la planificación y negociación en mercados internacionales. Sin embargo, remarcó que la medida debe complementarse con reformas estructurales orientadas a recuperar la competitividad del país.

Entre las propuestas planteadas por el sector exportador figuran la liberación de exportaciones, una nueva ley de inversiones, reformas al sector minero e hidrocarburífero, medidas de seguridad jurídica y una normativa que garantice la libre transitabilidad en las carreteras.

"Esto debe venir acompañado de normas que nos ayuden a generar competitividad. Tenemos que recuperar la imagen del país a nivel internacional y la competitividad que se ha perdido durante los últimos 20 años", sostuvo.

Mercado paralelo

Asimismo, el presidente de la Caneb aseguró que la devaluación del boliviano ya se había producido de facto con la aparición del mercado paralelo de divisas y la escasez de dólares en el sistema financiero.

"La devaluación de hecho se dio cuando empezamos a tener un dólar paralelo. Hoy lo que toca es ordenar la economía y acompañar ese ordenamiento con medidas estructurales", manifestó.

Barriga afirmó que el nuevo escenario cambiario afectará principalmente a los sectores vinculados a la especulación y destacó que la existencia de una referencia oficial única permitirá generar mayor confianza y previsibilidad para las actividades económicas del país.

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