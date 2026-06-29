Cámara de Industrias pide aprobar una ley de inversiones tras nuevo dólar flexible

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, afirmó que la implementación del nuevo régimen cambiario flexible responde a una necesidad económica, aunque señaló que el desafío ahora será generar las condiciones para atraer inversiones y garantizar el ingreso de divisas al país.

"Nosotros consideramos que esta es una medida necesaria. El Gobierno tenía que sincerar el tipo de cambio oficial de nuestro país de acuerdo a la realidad económica de Bolivia", sostuvo.

Morales explicó que, tras la entrada en vigencia del nuevo esquema cambiario, el país enfrenta dos retos principales: garantizar la disponibilidad de dólares para la producción e impulsar políticas que permitan generar mayores ingresos de divisas.

"En este momento tenemos dos tareas: uno, que existan los dólares y dos, ¿cómo vamos a empezar a generar la mayor cantidad de divisas que necesita nuestro país?", afirmó.

En ese sentido, el presidente de la CNI insistió en la necesidad de aprobar una ley de inversiones que otorgue seguridad jurídica a los inversionistas.

"Es fundamental la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica se ve traducida en esta nueva ley de inversiones. Si Bolivia no aprueba a la brevedad posible esta ley de inversiones, pues hay que tener la certeza de que no va a llegar en el corto ni en el mediano plazo la inversión extranjera", manifestó.

Asimismo, señaló que el país necesita avanzar en otras reformas para fortalecer la economía, entre ellas una ley antibloqueo y normas vinculadas a los sectores minero, hidrocarburífero y eléctrico.

Morales consideró que el nuevo tipo de cambio no generará un incremento inmediato de precios, aunque advirtió que podrían presentarse efectos en el mediano plazo debido al costo de las importaciones.

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